Університети в Німеччині: що треба знати про підготовчі курси
Для абітурієнтів, які планують вступати до німецького вишу, у тому числі з України, підготовчий коледж може стати обов'язковою умовою.
Коледж підготовки до вишу - німецькою Studienkolleg - це щось на кшталт підготовчих курсів для абітурієнтів, які закінчили школу в одній із країн, які не входять до складу ЄС. Тут допомагають перелаштуватися на німецьку систему освіти, покращити знання німецької мови і з профільних предметів до рівня, необхідного для початку навчання. Відвідувати штудієнколлег необхідно, якщо шкільний атестат формально не відповідає німецькому атестатові зрілості (Abitur).
Кого візьмуть до коледжу
Українські абітурієнти можуть вступати до коледжу напряму, якщо отримали атестат 2012 року або пізніше. Перевірити, до чого в Німеччині прирівнюється ваш атестат зрілості, можна у базі даних Anabin.
Якщо ви відучилися у виші на батьківщині кілька років або навіть отримали диплом, то варто вступати до німецького вишу напряму. Відвідувати коледж за власним бажанням вам не дозволять.
Як знайти коледж
Коледжі підготовки до ВНЗ є майже у всіх федеральних землях Німеччини, але далеко не в кожному місті, а тим паче не при кожному виші. На даний час їх всього близько трьох десятків. А у 2020 році стане одним менше: коледж у Грайфсвальді закривається. Якщо ви не знайшли у списку місто, в якому хотіли б навчатися, не засмучуйтеся - до одного коледжу "прикріплено" відразу кілька вишів. Увесь список коледжів можна переглянути тут.
Є коледжі як при університетах, так і при вищих школах. Перш ніж подавати документи, слід вирішити для себе, де ви хотіли би навчатися. Після коледжу при вищій школі можна вступати тільки до вищих шкіл. Закінчення коледжу при університеті таке обмеження знімає. Подати документи до берлінського вишу, а вступити до коледжу, скажімо, у Гейдельберзі не вийде. А ось після курсів у коледжі вступати саме в той університет, який до нього прикріплений, не обов'язково.
Яка вартість навчання
Більшість коледжів - державні, але є і приватні. У Північному Рейні-Вестфалії, наприклад, обидва коледжі - від церковних організацій, але працюють за державною ліцензією. Навчання, в основному, безкоштовне: студенти сплачують тільки семестровий внесок 100-150 євро - навіть у Баден-Вюртемберзі, де у вишах зі студентів-іноземців з-поза ЄС беруть 1500 євро за семестр. Хоча є і виключення: наприклад, два семестри підготовчих курсів у коледжі при Дрезденському технічному університеті коштують близько п'яти тисяч євро. Витрати на житло і харчування студент у будь-якому випадку бере на себе.
Підготовчі курси із профілем
Навчання в коледжі триває два семестри. Абітурієнтів розподіляють по курсах у залежності від обраної ними спеціальності та від тієї, яку вони вивчали на батьківщині. Програма всіх курсів включає вивчення німецької та англійської мов. Поглиблене вивчення інших предметів залежить від профілю. "Т-курси" - для майбутніх студентів технічних спеціальностей, математиків, хіміків і фізиків. "W-курси" - це загальна економічна підготовка. На "М-курсах" готують тих, хто вступатиме на медичні, біологічні і фармацевтичні спеціальності - абітурієнти вивчають у коледжі математику, фізику, хімію, біологію, інформатику. Літерами "S" и "G" позначені курси для тих, хто вивчає мови та гуманітарні науки, - абітурієнти відвідують курси з німецької та англійської мов, літератури, історії, соціології.
Викладання відбувається німецькою мовою, навіть якщо пізніше ви збираєтеся навчатися англійською. Вимога - знання німецької хоча б на рівні B1.
Як вступити до штудієнколлег
Спочатку абітурієнт має вибрати виш, у якому хотів би навчатися в Німеччині. Документи потрібно подавати безпосередньо до вишу або до служби з прийому заявок іноземних абітурієнтів Uni-Assist - якщо сам виш у себе на сайті просить звертатися саме туди. Залежно від того, скільки студент провчився у себе на батьківщині, його приймають відразу до вишу або відправляють до певного коледжу. Після одного-двох років навчання у виші на батьківщині навчальний напрямок в німецькому університеті і, відповідно, у коледжі буде залежати від того, що ви до цього вивчали.
Якщо абітурієнт отримав припис на навчання в коледжі, йому доведеться скласти вступні тести - з німецької мови і одного з профільних предметів (наприклад, з математики). Для впевненості краще пройти пробні тести, які коледжі розміщують на своїх сайтах. Але головне випробування чекає після закінчення навчального року - випускні іспити з німецької і профільних предметів (Feststellungsprüfung або FSP). Після складання цих іспитів абітурієнта зараховують до університету. Теоретично випускні іспити можна скласти і екстерном, не відвідуючи коледжу. На практиці ж це дуже складно.
Набір до більшості коледжів підготовки до ВНЗ проводиться два рази на рік - на зимовий та літній семестри. Строки подачі документів до коледжу дещо відрізняються від університетських - виші вказують їх на своїх сайтах. Орієнтовно це квітень-травень - для зимового семестру і жовтень-листопад - для літнього.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Франкфуртський університет імені Ґете
Найпопулярніший німецький ВНЗ серед українських студентів - Університет імені Ґете у Франкфурті-на-Майні (Goethe-Universität). У 2016 році тут навчалось 290 українців. Цей університет не має багатовікової історії, але є одним з десяти найбільших вищих навчальних закладів Німеччини з майже 40 тисячами студентів. Серед його випускників - колишній німецький канцлер Гельмут Коль.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана
Другим беззаперечним фаворитом серед українців (263 студенти) є Університет Людвіґа-Максиміліана в Мюнхені (Ludwig-Maximilians-Universität München), заснований ще у ХV столітті. Перелік лауреатів наукових і Нобелівських премій, які отримали представники цього вишу, - немов довідник "Who is Who" геніїв німецької науки: від Вільгельма Конрада Рентґена та Вернера Гайзенберґа до Конрада Лоренца.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Гамбурзький університет
Популярним серед студентів з України є і Гамбург, чий університет посідає третє місце в рейтингу. Його лекції та семінари відвідує 231 студент з України. Попри свій молодий вік, Гамбурзький університет (Universität Hamburg) вважається найбільшим академічним центром на півночі Німеччини. Він виростив аж п'ять Нобелівських лауреатів, а також безліч відомих політиків, громадських діячів та лікарів.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Магдебурзький університет
На четвертому місці за кількістю українців - Університет імені Отто фон Ґюріке в Магдебурзі (Otto-von-Guericke-Universität). Під дахом цього вишу 1993-го року об'єдналися Технічний університет, Педагогічна вища школа й Медична академія. Серед 2297 його іноземних студентів навчаються і 187 українців. Університет спеціалізується на прикладних науках та має багато популярних англомовних програм.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Університет Майнца
На п'ятому місці рейтингу найпопулярніших університетів ФРН серед українців - Університет імені Йоганна Ґутенберга в Майнці (Johannes Gutenberg-Universität Mainz). Він налічує 150 різних інститутів та клінік медичного відділення. У 2016-му тут навчалися 159 українців. Університет Майнца традиційно посідає вищі сходинки щорічних рейтингів з обміну студентами та кількості студентів-іноземців.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Дрезденський технічний університет
За кількістю студентів східнонімецький Дрезденський технічний університет (Technische Universität Dresden) посідає перше місце серед технічних вишів ФРН та шосте - за кількістю українських студентів (144 людини). На додачу до великої кількості академічних програм цей університет пропонує і 16 курсів для іноземних студентів. А життя порівняно із західними землями Німеччини - трохи дешевше.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Кельнський університет
У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, де загалом навчається найбільше українців, старовинний Кельнський університет (Universität zu Köln) є одним з найпопулярніших. Цей третій за величиною німецький виш користується довірою працедавців, які особливо цінують випускників факультетів економіки, права та педагогіки. Кельнський університет - на сьомому місці за кількістю українців (143 людини).
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Берлінський університет імені Гумбольдта
Як не дивно, але столичний Берлінський університет імені Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin) - тільки восьмий за популярністю серед українців (141 студент). Заснований понад два століття тому відомим дипломатом та мовознавцем Вільгельмом фон Гумбольдтом, він належить до когорти елітних вишів ФРН. Серед численних переваг університету - міждисциплінарні дослідницькі центри.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Рурський університет Бохума
Дев'яте місце за кількістю студентів з України (131 студент) посідає Рурський університет у Бохумі (Ruhr-Universität Bochum). Він ще не став елітним, але статус одного з найвпливовіших у ФРН уже має. Цей виш вважається лідером з нейробіології, досліджень плазми та технологій відновлювальної енергії, що неймовірно для університету, створеного лише півстоліття тому в шахтарському регіоні Німеччини.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Берлінський вільний університет
Берлінський вільний університет (Freie Universität Berlin) посідає десяту сходинку серед фаворитів українців (120 студентів). Це найбільший університет німецької столиці. Його візитівка - гуманітарні дисципліни. Відомий на увесь світ і медичний факультет на базі клініки "Шаріте", створений спільно з Університетом імені Гумбольдта.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
Гейдельберзький університет
Гейдельберзький університет (Universität Heidelberg) не увійшов до Топ-10 за кількістю українських студентів у німецьких вишах. Найстаріший ВНЗ на території сучасної ФРН навчає 100 вихідців з України та посідає 11-ту сходинку рейтингу. В решті німецьких вишів навчаються від кількох десятків до двох-трьох українських студентів. Загалом 6954 українці зараховані в 150 університетів і вищих шкіл ФРН.
Які університети Німеччини обирають студенти з України
У якому регіоні Німеччини краще вчитися?
Якщо оцінювати популярність різних регіонів Німеччини серед української молоді, то найбільше їм до вподоби захід країни: у 22 вишах землі Північний Рейн-Вестфалія навчаються 1344 українці. Друге місце (1131 студент) посідає Баварія значною мірою завдяки престижному Мюнхенському технічному університету (на фото). На третьому - Баден-Вюртемберг з 846 українськими студентами в 15 вишах землі.
Автор: Тетяна Вайнман, Юлія Куценко
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
(Не) з ЄС
Спільних правил на європейському рівні не існує. Кожна країна може сама вирішувати, чи стягувати плату зі студентів. Єдина законодавча вимога: статус студентів із країн, що входять до ЄС, прирівнюються до статусу місцевих студентів. Тобто якщо в Німеччині з німців плати не стягують, не стягують її і, наприклад, з данців чи французів. Натомість студенти з-поза ЄС - окрема категорія.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
Нововведення в Німеччині
Із навчального 2017/2018 року федеральна земля Баден-Вюртемберг запроваджує плату за навчання для студентів із країн, що не входять до ЄС. Для тих, хто почне навчання цієї осені, семестр коштуватиме 1500 євро. У решті федеральних земель Німеччини перша вища освіта залишиться безкоштовною. Хоча про плату для іноземців вже розмірковують і в Північному Рейні-Вестфалії.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
Франція
У французьких державних вишах з усіх студентів однаково стягують лише мінімальний семестровий збір: близько 200 євро на рік - для бакалаврів і магістрів, 600 євро - для майбутніх інженерів і близько 400 євро - для учасників програм PhD. Не дивно, що Франція входить до п'ятірки країн світу з найбільшої кількістю студентів з-за кордону.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
Люксембург
Ця країна - не лише податковий рай. Заощадити свої фінанси тут можуть і студенти. Навчання за більшістю освітніх програм - безкоштовне для всіх. Однак діє обов'язковий реєстраційний внесок - 100 євро на семестр. Щоправда, вибір у студентів невеликий: у цій країні один-єдиний державний університет із трьома факультетами.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
Чехія
У чеських державних вишах не стягують плату за навчання чеською мовою. Студенти англомовних програм платять до 1000 євро за семестр, залежно від обраної спеціальності і ступеню навчання. Додатково ВНЗ може вимагати 20 євро за реєстрацію.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
Греція
У Греції плату за навчання з іноземців з-поза ЄС стягують лише деякі державні ВНЗ. Це стосується як бакалаврських, так і магістерських програм. У такому разі навчання може обійтися у 1500 євро на рік. У поєднанні з відносно низькими витратами на проживання навчання у цій країні можна назвати цілком доступним.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
Фінляндія
З літа 2017 року країна запровадила плату за навчання для студентів з-поза ЄС. Від чотирьох тисяч до 20 тисяч євро на рік коштуватиме перша вища освіта англійською мовою. Нововведення не зачепить бакалаврів і магістрів, які почали навчання раніше. Програми фінською або шведською мовами залишаються безкоштовними, як і навчання в аспірантурі.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
Австрія
Для студентів із країн, що не входять до ЄС, витрати на освіту в Австрії складуть близько 1500 євро на рік. Якщо студент (незалежно від громадянства) перевищує передбачений термін навчання більше, ніж на два семестри, за кожні наступні півроку доведеться сплатити близько 360 євро. Обов'язковою для всіх є оплата страхування від нещасних випадків - 20 євро на семестр.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
Норвегія
Це одна з небагатьох країн, яка всім надає можливість безкоштовно отримати вищу освіту. Проте доведеться сплатити реєстраційний внесок - близько 300-600 євро на семестр. Ця сума покриває витрати ВНЗ на організацію харчування для студентів, спортивних секцій і мовних курсів. Варто врахувати, що витрати на проживання у цій країні - найвищі в Європі.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
Данія
Данія - магніт для європейських студентів. Високі стандарти освіти і відсутність плати за неї - аргумент на її користь. Але, на жаль, не для студентів з-поза ЄС. Із них стягується плата, розмір якої може сягати 16 тисяч євро на рік. Виняток - студенти з посвідкою на проживання в Данії. До країн Європи з найвищою вартістю навчання (20 тисяч і вище) також належать Швеція і Великобританія.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
Нідерланди
Ця країна - також у списку з високою платою за освіту. Нідерландці, як і громадяни ЄС, платять щорічно близько 2000 євро. Для студентів з-поза Євросоюзу внесок за навчання в державних ВНЗ складає від п'яти тисяч до 25 тисяч євро на рік.
Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі
Швейцарія
На цьому тлі вища освіта у Швейцарії видається цілком доступною. З іноземців з-поза ЄС за навчання беруть плату в 750-3500 євро за півріччя. Реєстраційний внесок у швейцарських державних вишах становить 50-80 євро на семестр.