Університети в Німеччині: що треба знати про підготовчі курси

Коледж підготовки до вишу - німецькою Studienkolleg - це щось на кшталт підготовчих курсів для абітурієнтів, які закінчили школу в одній із країн, які не входять до складу ЄС. Тут допомагають перелаштуватися на німецьку систему освіти, покращити знання німецької мови і з профільних предметів до рівня, необхідного для початку навчання. Відвідувати штудієнколлег необхідно, якщо шкільний атестат формально не відповідає німецькому атестатові зрілості (Abitur).

Кого візьмуть до коледжу

Українські абітурієнти можуть вступати до коледжу напряму, якщо отримали атестат 2012 року або пізніше. Перевірити, до чого в Німеччині прирівнюється ваш атестат зрілості, можна у базі даних Anabin.

Якщо ви відучилися у виші на батьківщині кілька років або навіть отримали диплом, то варто вступати до німецького вишу напряму. Відвідувати коледж за власним бажанням вам не дозволять.

Як знайти коледж

Коледжі підготовки до ВНЗ є майже у всіх федеральних землях Німеччини, але далеко не в кожному місті, а тим паче не при кожному виші. На даний час їх всього близько трьох десятків. А у 2020 році стане одним менше: коледж у Грайфсвальді закривається. Якщо ви не знайшли у списку місто, в якому хотіли б навчатися, не засмучуйтеся - до одного коледжу "прикріплено" відразу кілька вишів. Увесь список коледжів можна переглянути тут.

Є коледжі як при університетах, так і при вищих школах. Перш ніж подавати документи, слід вирішити для себе, де ви хотіли би навчатися. Після коледжу при вищій школі можна вступати тільки до вищих шкіл. Закінчення коледжу при університеті таке обмеження знімає. Подати документи до берлінського вишу, а вступити до коледжу, скажімо, у Гейдельберзі не вийде. А ось після курсів у коледжі вступати саме в той університет, який до нього прикріплений, не обов'язково.

Яка вартість навчання

Більшість коледжів - державні, але є і приватні. У Північному Рейні-Вестфалії, наприклад, обидва коледжі - від церковних організацій, але працюють за державною ліцензією. Навчання, в основному, безкоштовне: студенти сплачують тільки семестровий внесок 100-150 євро - навіть у Баден-Вюртемберзі, де у вишах зі студентів-іноземців з-поза ЄС беруть 1500 євро за семестр. Хоча є і виключення: наприклад, два семестри підготовчих курсів у коледжі при Дрезденському технічному університеті коштують близько п'яти тисяч євро. Витрати на житло і харчування студент у будь-якому випадку бере на себе.

Підготовчі курси із профілем

Навчання в коледжі триває два семестри. Абітурієнтів розподіляють по курсах у залежності від обраної ними спеціальності та від тієї, яку вони вивчали на батьківщині. Програма всіх курсів включає вивчення німецької та англійської мов. Поглиблене вивчення інших предметів залежить від профілю. "Т-курси" - для майбутніх студентів технічних спеціальностей, математиків, хіміків і фізиків. "W-курси" - це загальна економічна підготовка. На "М-курсах" готують тих, хто вступатиме на медичні, біологічні і фармацевтичні спеціальності - абітурієнти вивчають у коледжі математику, фізику, хімію, біологію, інформатику. Літерами "S" и "G" позначені курси для тих, хто вивчає мови та гуманітарні науки, - абітурієнти відвідують курси з німецької та англійської мов, літератури, історії, соціології.

Викладання відбувається німецькою мовою, навіть якщо пізніше ви збираєтеся навчатися англійською. Вимога - знання німецької хоча б на рівні B1.

Як вступити до штудієнколлег

Спочатку абітурієнт має вибрати виш, у якому хотів би навчатися в Німеччині. Документи потрібно подавати безпосередньо до вишу або до служби з прийому заявок іноземних абітурієнтів Uni-Assist - якщо сам виш у себе на сайті просить звертатися саме туди. Залежно від того, скільки студент провчився у себе на батьківщині, його приймають відразу до вишу або відправляють до певного коледжу. Після одного-двох років навчання у виші на батьківщині навчальний напрямок в німецькому університеті і, відповідно, у коледжі буде залежати від того, що ви до цього вивчали.

Якщо абітурієнт отримав припис на навчання в коледжі, йому доведеться скласти вступні тести - з німецької мови і одного з профільних предметів (наприклад, з математики). Для впевненості краще пройти пробні тести, які коледжі розміщують на своїх сайтах. Але головне випробування чекає після закінчення навчального року - випускні іспити з німецької і профільних предметів (Feststellungsprüfung або FSP). Після складання цих іспитів абітурієнта зараховують до університету. Теоретично випускні іспити можна скласти і екстерном, не відвідуючи коледжу. На практиці ж це дуже складно.

Набір до більшості коледжів підготовки до ВНЗ проводиться два рази на рік - на зимовий та літній семестри. Строки подачі документів до коледжу дещо відрізняються від університетських - виші вказують їх на своїх сайтах. Орієнтовно це квітень-травень - для зимового семестру і жовтень-листопад - для літнього.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Франкфуртський університет імені Ґете Найпопулярніший німецький ВНЗ серед українських студентів - Університет імені Ґете у Франкфурті-на-Майні (Goethe-Universität). У 2016 році тут навчалось 290 українців. Цей університет не має багатовікової історії, але є одним з десяти найбільших вищих навчальних закладів Німеччини з майже 40 тисячами студентів. Серед його випускників - колишній німецький канцлер Гельмут Коль.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана Другим беззаперечним фаворитом серед українців (263 студенти) є Університет Людвіґа-Максиміліана в Мюнхені (Ludwig-Maximilians-Universität München), заснований ще у ХV столітті. Перелік лауреатів наукових і Нобелівських премій, які отримали представники цього вишу, - немов довідник "Who is Who" геніїв німецької науки: від Вільгельма Конрада Рентґена та Вернера Гайзенберґа до Конрада Лоренца.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Гамбурзький університет Популярним серед студентів з України є і Гамбург, чий університет посідає третє місце в рейтингу. Його лекції та семінари відвідує 231 студент з України. Попри свій молодий вік, Гамбурзький університет (Universität Hamburg) вважається найбільшим академічним центром на півночі Німеччини. Він виростив аж п'ять Нобелівських лауреатів, а також безліч відомих політиків, громадських діячів та лікарів.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Магдебурзький університет На четвертому місці за кількістю українців - Університет імені Отто фон Ґюріке в Магдебурзі (Otto-von-Guericke-Universität). Під дахом цього вишу 1993-го року об'єдналися Технічний університет, Педагогічна вища школа й Медична академія. Серед 2297 його іноземних студентів навчаються і 187 українців. Університет спеціалізується на прикладних науках та має багато популярних англомовних програм.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Університет Майнца На п'ятому місці рейтингу найпопулярніших університетів ФРН серед українців - Університет імені Йоганна Ґутенберга в Майнці (Johannes Gutenberg-Universität Mainz). Він налічує 150 різних інститутів та клінік медичного відділення. У 2016-му тут навчалися 159 українців. Університет Майнца традиційно посідає вищі сходинки щорічних рейтингів з обміну студентами та кількості студентів-іноземців.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Дрезденський технічний університет За кількістю студентів східнонімецький Дрезденський технічний університет (Technische Universität Dresden) посідає перше місце серед технічних вишів ФРН та шосте - за кількістю українських студентів (144 людини). На додачу до великої кількості академічних програм цей університет пропонує і 16 курсів для іноземних студентів. А життя порівняно із західними землями Німеччини - трохи дешевше.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Кельнський університет У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, де загалом навчається найбільше українців, старовинний Кельнський університет (Universität zu Köln) є одним з найпопулярніших. Цей третій за величиною німецький виш користується довірою працедавців, які особливо цінують випускників факультетів економіки, права та педагогіки. Кельнський університет - на сьомому місці за кількістю українців (143 людини).

Які університети Німеччини обирають студенти з України Берлінський університет імені Гумбольдта Як не дивно, але столичний Берлінський університет імені Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin) - тільки восьмий за популярністю серед українців (141 студент). Заснований понад два століття тому відомим дипломатом та мовознавцем Вільгельмом фон Гумбольдтом, він належить до когорти елітних вишів ФРН. Серед численних переваг університету - міждисциплінарні дослідницькі центри.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Рурський університет Бохума Дев'яте місце за кількістю студентів з України (131 студент) посідає Рурський університет у Бохумі (Ruhr-Universität Bochum). Він ще не став елітним, але статус одного з найвпливовіших у ФРН уже має. Цей виш вважається лідером з нейробіології, досліджень плазми та технологій відновлювальної енергії, що неймовірно для університету, створеного лише півстоліття тому в шахтарському регіоні Німеччини.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Берлінський вільний університет Берлінський вільний університет (Freie Universität Berlin) посідає десяту сходинку серед фаворитів українців (120 студентів). Це найбільший університет німецької столиці. Його візитівка - гуманітарні дисципліни. Відомий на увесь світ і медичний факультет на базі клініки "Шаріте", створений спільно з Університетом імені Гумбольдта.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Гейдельберзький університет Гейдельберзький університет (Universität Heidelberg) не увійшов до Топ-10 за кількістю українських студентів у німецьких вишах. Найстаріший ВНЗ на території сучасної ФРН навчає 100 вихідців з України та посідає 11-ту сходинку рейтингу. В решті німецьких вишів навчаються від кількох десятків до двох-трьох українських студентів. Загалом 6954 українці зараховані в 150 університетів і вищих шкіл ФРН.

Які університети Німеччини обирають студенти з України У якому регіоні Німеччини краще вчитися? Якщо оцінювати популярність різних регіонів Німеччини серед української молоді, то найбільше їм до вподоби захід країни: у 22 вишах землі Північний Рейн-Вестфалія навчаються 1344 українці. Друге місце (1131 студент) посідає Баварія значною мірою завдяки престижному Мюнхенському технічному університету (на фото). На третьому - Баден-Вюртемберг з 846 українськими студентами в 15 вишах землі. Автор: Тетяна Вайнман, Юлія Куценко

