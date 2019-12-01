Унаслідок авіаударів у Ідлібі загинули щонайменше 20 цивільних - спостерігачі

Потужні авіаудари армії сирійського правителя Башара Асада та союзних до нього російських військ у провінції Ідліб на північному заході Сирії призвели до численних жертв серед цивільних. Унаслідок здійснених у суботу, 7 грудня, бомбардувань п'яти населених пунктів у цій сирійській провінції загинули щонайменше 20 цивільних осіб, повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.

У центрі, котрий посилається на мережу інформаторів на місцях, стверджують, що серед жертв атак з повітря восьмеро дітей. Є також інформація про поранених унаслідок авіаударів, повідомляє агенція новин AFP.

Під час бомбардувань російською авіацією населеного пункту аль-Бара загинули четверо цивільних, у тому числі й одна дитина. А внаслідок російських авіаударів по розташованому неподалік містечку Балюн загинули дев'ятеро цивільних, у тому числі й троє дітей. У населеному пункті Абадета скинуті військами Асада бочкові бомби призвели до загибелі п'ятьох цивільних, серед яких троє дітей. Повідомляється також про загибель ще однієї дитини внаслідок обстрілів з повітря ще одного населеного пункту в Ідлібі.

Нагадаємо, провінція Ідліб перебуває під контролем опозиційних до Башара Асада сил, де переважають ісламісти з угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам".

З вересня цього року в провінції в цілому дотримуються режиму припинення вогню, про який домовилися в серпні президенти Туреччини та Росії. Утім, за даними спостерігачів, унаслідок бомбардувань та боїв відтоді загинули понад 200 цивільних.

На початку грудня бойові дії між військами Башара Асада та ісламістами на певний час знову поновилися.