Улюблені овочі німців (фотогалерея)

Улюблені овочі німців

Корінь петрушки

Петрушка буває кореневою та листовою. М'якоть у кореня ніжна та, на відміну від листя, у нього більш тонкий і ніжний запах. Чим менше корінь, тим кращий у нього смак, - кажуть німці про корінь петрушки (на фото: третій ліворуч). Багатий на вітамін С та каротин корінь петрушки використовують в супах та бульйонах, а також - в пюре з картоплею чи морквою.