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Публічне акціонерне товариство "Укртранснафта" спеціалізується на транспортуванні нафти та нафтопродуктів. "Укртранснафта" є оператором магістральних нафтопроводів України. 100 відсотками акцій "Укртранснафта" перебувають у власності національного акціонерного товариства "Нафтогаз України". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.