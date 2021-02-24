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"Укртранснафта"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Укртранснафта".

Публічне акціонерне товариство "Укртранснафта" спеціалізується на транспортуванні нафти та нафтопродуктів. "Укртранснафта" є оператором магістральних нафтопроводів України. 100 відсотками акцій "Укртранснафта" перебувають у власності національного акціонерного товариства "Нафтогаз України". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Санкції щодо Медведчука: суд арештував частину нафтопродуктопроводу

Санкції щодо Медведчука: суд арештував частину нафтопродуктопроводу 24.02.2021

СБУ та НАБУ працюють над передачею нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" під контроль державного акціонерного товариства "Укртранснафта".
Укртранснафта продовжила контракт з РФ на транзит нафти на 10 років

"Укртранснафта" продовжила контракт з РФ на транзит нафти на 10 років 03.12.2019

Контракт на транзит нафти через територію України подовжений до 1 січня 2030 року. Базові принципи співпраці між компаніями "Укртранснафтою" і "Транснефть" залишилися без змін.
Укртранснафта отримала нову компенсацію за брудну нафту з Росії

"Укртранснафта" отримала нову компенсацію за "брудну" нафту з Росії 13.08.2019

Компенсація від російської компанії "Транснефть" за потрапляння забрудненої нафти до української ділянки нафтопроводу "Дружба" становить уже 2,9 мільйона євро. "Укртранснафта" сподівається покрити завдані збитки.
Укртранснафта отримала 2,3 мільйона євро компенсації за брудну нафту РФ

"Укртранснафта" отримала 2,3 мільйона євро компенсації за "брудну" нафту РФ 31.07.2019

"Укртранснафта" отримала від російської компанії "Транснефть" частину компенсації розміром понад 2,3 мільйона євро за потрапляння "брудної" нафти до української ділянки нафтопроводу "Дружба".
Укртранснафті треба до п’яти місяців для звільнення від брудної нафти з РФ

"Укртранснафті" треба до п’яти місяців для звільнення від "брудної" нафти з РФ 19.06.2019

Для повного звільнення української ділянки нафтопроводу "Дружба" від забрудненої російської нафти може знадобитися від трьох до п’яти місяців, кажуть в "Укртранснафті".
Росії треба три місяці для врегулювання проблеми з брудною нафтою

Росії треба три місяці для врегулювання проблеми з "брудною" нафтою 11.06.2019

Росія потребує до трьох місяців для вирішення проблеми з "брудною" нафтою і пропонує врегулювати її поза судом.
Польща почала отримувати нафту Дружбою

Польща почала отримувати нафту "Дружбою" 09.06.2019

Російська нафта знову надходить до Польщі трубопроводом "Дружба". Раніше поставки були призупинені через забруднення транспортованої з РФ нафти.
Укртранснафта відновила транзит нафти до ЄС

"Укртранснафта" відновила транзит нафти до ЄС 21.05.2019

На приймально-здавальній дільниці "Фенешлітке" в Угорщині підтвердили готовність приймати нафту, й "Укртранснафта" знов почала транзит палива до країн Європейського Союзу.
Укртранснафта призупинила транзит нафти до ЄС

"Укртранснафта" призупинила транзит нафти до ЄС 17.05.2019

До 20 травня європейські нафтотранспортні компанії проводитимуть підготовчі заходи з відновлення транзиту, повідомили в "Укртранснафті".
Укртранснафта відновила транзит нафти до Євросоюзу

"Укртранснафта" відновила транзит нафти до Євросоюзу 11.05.2019

Після того, як угорські фахівці підтвердили готовність приймати нафту, українська "Укртранснафта" почала її прокачування до Європейського Союзу.
Україна призупинила транзит російської нафти до Європи

Україна призупинила транзит російської нафти до Європи 26.04.2019

"Укртранснафта" припинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди", оскільки сировина не відповідає якісним показникам. Прокачування російської нафти припинили також Польща, ФРН та Словаччина.
Порошенко проти Коломойського: гроші, влада, прокурори

Порошенко проти Коломойського: гроші, влада, прокурори 03.11.2015

Арешт Геннадія Корбана оглядачі називають продовженням конфлікту, який спалахнув навесні між президентом і мільярдером Ігорем Коломойським. Правила гри в українській політиці, схоже, не міняються.
Експерти скептичні щодо створення в Україні нафтового супермонополіста

Експерти скептичні щодо створення в Україні нафтового супермонополіста 08.07.2015

Ідея прем'єра Яценюка об'єднати в єдину структуру найбільші нафтові компанії може поглибити залежність від олігархів, вважають опитані DW експерти.
Яценюк пообіцяв збільшити зарплату слідчим, які борються проти корупційної мафії

Яценюк пообіцяв збільшити зарплату слідчим, які борються проти "корупційної мафії" 29.03.2015

Слідчим, які розслідують особливо важливі справи, суттєво підвищать зарплату, запевнив прем'єр-міністр України. А в таких державних компаніях, як "Укрнафта" та "Укртранснафта", за його словами, буде новий менеджмент.
Порошенко висловився за деолігархізацію України

Порошенко висловився за "деолігархізацію" України 28.03.2015

Призначення нових керівників на "привабливих державних підприємствах", за словами президента України Петра Порошенка, тепер відбуватимуться прозоро.
Ігор Коломойський кидає виклик українській державі

Ігор Коломойський кидає виклик українській державі 24.03.2015

Олігарх Ігор Коломойський жорсткими методами відстоює свій бізнес і політичний вплив. Збройне захоплення ним держпідприємства - виклик державі, вважають опитані DW експерти.
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