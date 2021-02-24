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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Укртранснафта".
Публічне акціонерне товариство "Укртранснафта" спеціалізується на транспортуванні нафти та нафтопродуктів. "Укртранснафта" є оператором магістральних нафтопроводів України. 100 відсотками акцій "Укртранснафта" перебувають у власності національного акціонерного товариства "Нафтогаз України". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Слідчим, які розслідують особливо важливі справи, суттєво підвищать зарплату, запевнив прем'єр-міністр України. А в таких державних компаніях, як "Укрнафта" та "Укртранснафта", за його словами, буде новий менеджмент.