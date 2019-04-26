 ″Укртранснафта″ продовжила контракт з РФ на транзит нафти на 10 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2019

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Новини

"Укртранснафта" продовжила контракт з РФ на транзит нафти на 10 років

Контракт на транзит нафти через територію України подовжений до 1 січня 2030 року. Базові принципи співпраці між компаніями "Укртранснафтою" і "Транснефть" залишилися без змін.

Укртранснафта домовилась про транзит нафти на наступні десять років

"Укртранснафта" домовилась з РФ про транзит нафти на наступні десять років

Оператор нафтотранспортної системи компанія "Укртранснафта" продовжила до 1 січня 2030 року договір із російською компанією "Транснефть" на транзит нафти через територію України. Про це українська компанія повідомила у вівторок, 3 грудня, на сторінці у Facebook.

"3 грудня "Укртранснафта" і "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти по території України, яка продовжує його дію на десять років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року", - йдеться в повідомленні.

DW.COM

До 20 травня європейські нафтотранспортні компанії проводитимуть підготовчі заходи з відновлення транзиту, повідомили в "Укртранснафті". (17.05.2019)

Компенсація від російської компанії "Транснефть" за потрапляння забрудненої нафти до української ділянки нафтопроводу "Дружба" становить уже 2,9 мільйона євро. "Укртранснафта" сподівається покрити завдані збитки. (13.08.2019)

Документ було підписано генеральним директором "Укртранснафти" Миколою Гавриленком і віцепрезидентом "Транснефть" Сергієм Андроновим у рамках міжнародної конференції "Енергетика у 21 столітті", яка пройшла в Загребі. Додаткова угода між компаніями актуалізує низку положень договору з урахуванням поточного стану змін на ринку послуг із транспортування нафти в регіоні. При цьому базові принципи співпраці між "Укртранснафтою" і компанією "Транснефть" залишилися без змін, зокрема такі, як порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів.

"Укладення додаткової угоди гарантує безпечну і стійку роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі, створює ґрунт для завантаження системи магістральних нафтопроводів товариства транзитними обсягами нафти в напрямку країн Європи і забезпечує довгострокове та стабільне джерело доходів "Укртранснафти", - зазначили в українській компанії.

"Укртранснафта" належить НАК "Нафтогаз України". Сумарна довжина магістральних нафтопроводів системи "Укртранснафти" становить 4 767 кілометрів, кількість нафтоперекачувальних станцій - 51.

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