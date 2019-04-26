"Укртранснафта" продовжила контракт з РФ на транзит нафти на 10 років

Оператор нафтотранспортної системи компанія "Укртранснафта" продовжила до 1 січня 2030 року договір із російською компанією "Транснефть" на транзит нафти через територію України. Про це українська компанія повідомила у вівторок, 3 грудня, на сторінці у Facebook.

"3 грудня "Укртранснафта" і "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти по території України, яка продовжує його дію на десять років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року", - йдеться в повідомленні.

Документ було підписано генеральним директором "Укртранснафти" Миколою Гавриленком і віцепрезидентом "Транснефть" Сергієм Андроновим у рамках міжнародної конференції "Енергетика у 21 столітті", яка пройшла в Загребі. Додаткова угода між компаніями актуалізує низку положень договору з урахуванням поточного стану змін на ринку послуг із транспортування нафти в регіоні. При цьому базові принципи співпраці між "Укртранснафтою" і компанією "Транснефть" залишилися без змін, зокрема такі, як порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів.

"Укладення додаткової угоди гарантує безпечну і стійку роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі, створює ґрунт для завантаження системи магістральних нафтопроводів товариства транзитними обсягами нафти в напрямку країн Європи і забезпечує довгострокове та стабільне джерело доходів "Укртранснафти", - зазначили в українській компанії.

"Укртранснафта" належить НАК "Нафтогаз України". Сумарна довжина магістральних нафтопроводів системи "Укртранснафти" становить 4 767 кілометрів, кількість нафтоперекачувальних станцій - 51.