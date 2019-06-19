 ″Укртранснафта″ отримала 2,3 мільйона євро компенсації за ″брудну″ нафту РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2019

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Новини

"Укртранснафта" отримала 2,3 мільйона євро компенсації за "брудну" нафту РФ

"Укртранснафта" отримала від російської компанії "Транснефть" частину компенсації розміром понад 2,3 мільйона євро за потрапляння "брудної" нафти до української ділянки нафтопроводу "Дружба".

Укртранснафта отримала частину компенсації від росіян за брудну нафту

"Укртранснафта" отримала частину компенсації від росіян за "брудну" нафту

Оператор українських нафтопроводів - акціонерне товариство "Укртранснафта" - отримав від російської компанії "Транснефть" частину компенсації в обсязі понад 2,3 мільйона євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтопроводу "Дружба". Про це у середу, 31 липня, повідомили в самій компанії..

Як зазначається в повідомленні "Укртранснафти", яке цитує агенція "Українські новини", отримання частини компенсації "вже дозволило покрити недоотриманий дохід компанії, спричинений тимчасовою зупинкою транзиту в квітні".

Розмір компенсації визначається в рамках додаткової угоди до чинного договору на транзит і залежить від періоду резервування компанією "Транснефть" потужностей української нафтотранспортної системи, до якої потрапила нафта з підвищеним вмістом хлорорганіки.

DW.COM

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Росія потребує до трьох місяців для вирішення проблеми з "брудною" нафтою і пропонує врегулювати її поза судом. (11.06.2019)

Для повного звільнення української ділянки нафтопроводу "Дружба" від забрудненої російської нафти може знадобитися від трьох до п’яти місяців, кажуть в "Укртранснафті". (19.06.2019)

Нафтопровід "Дружба" зупиняли через забруднення російської нафти

Нагадаємо, білоруський концерн "Білнафтохім" повідомив про постачання некондиційної нафти з РФ ввечері 19 квітня. Міненерго Росії підтвердило факт забруднення російської нафти дихлоретаном - токсичною речовиною із сильними корозійними властивостями. Вимушена зупинка роботи нафтопроводу "Дружба" була здійснена 25 квітня 2019 року через відмову прийому російської сировини із понаднормовим вмістом хлорорганічних сполук на приймально-здавальній дільниці "Будковце" у Словаччині.

Відновити транзит російської нафти до країн Євросоюзу "Укртранснафті" вдалося 11 травня після підтвердження європейською стороною готовності приймати сировину. Згодом, 17 травня, у зв’язку з потребою в європейських партнерів у додатковому часі на проведення підготовчих заходів, оператор нафтотранспортної системи України вдруге вимушено призупинив транзит і відновив його 21 травня. 9 червня, вдалося частково відновити транзит чистої російської нафти трубопроводом "Дружба" до Польщі.

Згодом у "Транснефти" запропонували врегулювати проблему з "брудною" нафтою поза судом і заявили, що потребують для цього від двох до трьох місяців

Нафтопровід Дружба та відгалудження від нього

Нафтопровід "Дружба" та відгалудження від нього

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