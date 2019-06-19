"Укртранснафта" отримала 2,3 мільйона євро компенсації за "брудну" нафту РФ

Оператор українських нафтопроводів - акціонерне товариство "Укртранснафта" - отримав від російської компанії "Транснефть" частину компенсації в обсязі понад 2,3 мільйона євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтопроводу "Дружба". Про це у середу, 31 липня, повідомили в самій компанії..

Як зазначається в повідомленні "Укртранснафти", яке цитує агенція "Українські новини", отримання частини компенсації "вже дозволило покрити недоотриманий дохід компанії, спричинений тимчасовою зупинкою транзиту в квітні".

Розмір компенсації визначається в рамках додаткової угоди до чинного договору на транзит і залежить від періоду резервування компанією "Транснефть" потужностей української нафтотранспортної системи, до якої потрапила нафта з підвищеним вмістом хлорорганіки.

Нафтопровід "Дружба" зупиняли через забруднення російської нафти

Нагадаємо, білоруський концерн "Білнафтохім" повідомив про постачання некондиційної нафти з РФ ввечері 19 квітня. Міненерго Росії підтвердило факт забруднення російської нафти дихлоретаном - токсичною речовиною із сильними корозійними властивостями. Вимушена зупинка роботи нафтопроводу "Дружба" була здійснена 25 квітня 2019 року через відмову прийому російської сировини із понаднормовим вмістом хлорорганічних сполук на приймально-здавальній дільниці "Будковце" у Словаччині.

Відновити транзит російської нафти до країн Євросоюзу "Укртранснафті" вдалося 11 травня після підтвердження європейською стороною готовності приймати сировину. Згодом, 17 травня, у зв’язку з потребою в європейських партнерів у додатковому часі на проведення підготовчих заходів, оператор нафтотранспортної системи України вдруге вимушено призупинив транзит і відновив його 21 травня. 9 червня, вдалося частково відновити транзит чистої російської нафти трубопроводом "Дружба" до Польщі.

Згодом у "Транснефти" запропонували врегулювати проблему з "брудною" нафтою поза судом і заявили, що потребують для цього від двох до трьох місяців.