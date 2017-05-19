 ″Укртранснафта″ відновила транзит російської нафти до Євросоюзу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2019

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Новини

"Укртранснафта" відновила транзит російської нафти до Євросоюзу

Після того, як угорські фахівці підтвердили готовність приймати російську нафту, українська "Укртранснафта" почала її прокачування до Європейського Союзу.

Частина нафтопроводу Дружба

Частина нафтопроводу "Дружба"

Компанія "Укртранснафта" у суботу, 11 травня, відновила транзит нафти до Європейського Союзу магістральним нафтопроводом " Дружба", повідомила її прес-служба. "Це стало можливим, зокрема, після того, як фахівці угорської компанії MOL провели додаткові дослідження нафти в трубопроводі і підтвердили готовність її приймати", - йдеться у повідомленні. 

19 квітня концерн "Белнафтохім" заявив про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. За даними концерну, вміст хлорорганічних сполук у нафті марки Urals, що надходив нафтопроводом "Гомельтранснафта Дружба", перевищував "у десятки разів граничні значення за стандартом".  

Нафтопровід Дружба та відгалуження від нього

Нафтопровід "Дружба" та відгалуження від нього

23 квітня Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. Наступного дня нафтопровід "Гомельтранснафта Дружба" зупинив транзит забрудненої російської нафти в Європу після повідомлення оператора польської ділянки "Дружби" PERN про те, що НПЗ в Польщі і Німеччині не можуть приймати і переробляти нафту з такими показниками. 25 квітня "Укртранснафта" вимушено припинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди".

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Загальний обсяг некондиційної російської нафти з високим вмістом хлорорганіки, який накопичився в трубопроводах Росії, Білорусі, України та Польщі, був оцінений в п'ять мільйонів тон. 30 квітня Білорусь повністю зупинила прокачування нафти для витіснення забрудненої нафти з російського і білоруського ділянок "Дружби". Кондиційна російська нафта по нафтопроводу "Дружба" почала надходити на територію Білорусі вдень 2 травня.

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