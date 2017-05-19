"Укртранснафта" відновила транзит російської нафти до Євросоюзу

Компанія "Укртранснафта" у суботу, 11 травня, відновила транзит нафти до Європейського Союзу магістральним нафтопроводом " Дружба", повідомила її прес-служба. "Це стало можливим, зокрема, після того, як фахівці угорської компанії MOL провели додаткові дослідження нафти в трубопроводі і підтвердили готовність її приймати", - йдеться у повідомленні.

19 квітня концерн "Белнафтохім" заявив про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. За даними концерну, вміст хлорорганічних сполук у нафті марки Urals, що надходив нафтопроводом "Гомельтранснафта Дружба", перевищував "у десятки разів граничні значення за стандартом".

Нафтопровід "Дружба" та відгалуження від нього

23 квітня Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. Наступного дня нафтопровід "Гомельтранснафта Дружба" зупинив транзит забрудненої російської нафти в Європу після повідомлення оператора польської ділянки "Дружби" PERN про те, що НПЗ в Польщі і Німеччині не можуть приймати і переробляти нафту з такими показниками. 25 квітня "Укртранснафта" вимушено припинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди".

У міністерстві енергетики Росії підтвердили факт забруднення російської нафти дихлоретаном - токсичною речовиною, яку застосовують як розчинник жирів та парафінів. Ця речовина має сильну корозійну дію.

Загальний обсяг некондиційної російської нафти з високим вмістом хлорорганіки, який накопичився в трубопроводах Росії, Білорусі, України та Польщі, був оцінений в п'ять мільйонів тон. 30 квітня Білорусь повністю зупинила прокачування нафти для витіснення забрудненої нафти з російського і білоруського ділянок "Дружби". Кондиційна російська нафта по нафтопроводу "Дружба" почала надходити на територію Білорусі вдень 2 травня.