 ″Укртранснафта″ відновила транзит нафти до ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Укртранснафта" відновила транзит нафти до ЄС

На приймально-здавальній дільниці "Фенешлітке" в Угорщині підтвердили готовність приймати нафту, й "Укртранснафта" знов почала транзит палива до країн Європейського Союзу.

Нафтопровід Дружба

Нафтопровід "Дружба"

Компанія "Укртранснафта" у вівторок, 21 травня, відновила транзит нафти до Європейського Союзу. "21 травня о 10.46 год АТ "Укртранснафта" відновило прийом російської нафти на ЛВДС "Мозир" (Республіка Білорусь) для подальшого її транспортування у напрямку європейських споживачів", - повідомила компанія на своїй сторінці у Facebook.

На приймально-здавальній дільниці "Фенешлітке" в Угорщині підтвердили готовність приймати нафту, тому також був відновлений транзит сировини до угорських споживачів. Раніше в компанії повідомили, що з початку доби прокачали вже чотири тисячі тонн нафти у напрямку ЄС та призупинили прокачку у зв'язку з необхідністю виконання додаткових технологічних операцій із заміщення нафти у трубопроводах станції. 

Нагадаємо, 19 квітня білоруський концерн "Белнафтохим" заявив про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу "Дружба" з Росії. 23 квітня Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. Наступного дня нафтопровід "Гомельтранснефть Дружба" зупинив транзит забрудненої російської нафти в Європу після повідомлення оператора польської ділянки "Дружби" PERN про те, що НПЗ в Польщі і Німеччині не можуть приймати і переробляти нафту з такими показниками.

Infografik Karte Die Öl-Pipeline Druschba UK

DW.COM

Компенсації через забруднення нафти в магістральному трубопроводі "Дружба" виплачуватиме "Транснефть". В Україні збитки наразі не підрахували. (16.05.2019)

До 20 травня європейські нафтотранспортні компанії проводитимуть підготовчі заходи з відновлення транзиту, повідомили в "Укртранснафті". (17.05.2019)

25 квітня "Укртранснафта" вимушено припинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди". У міністерстві енергетики Росії підтвердили факт забруднення російської нафти дихлоретаном - токсичною речовиною, яку застосовують як розчинник жирів та парафінів. Ця речовина має сильну корозійну дію.

Загальний обсяг некондиційної російської нафти з високим вмістом хлорорганіки, який накопичився в трубопроводах Росії, Білорусі, України та Польщі, був оцінений в п'ять мільйонів тонн. 11 травня "Укртранснафта" відновила транзит нафти до Європейського Союзу магістральним нафтопроводом, але за тиждень знов призупинила його, щоб європейські нафтотранспортні компанії провели підготовчі заходи з відновлення транзиту, пов'язані з прийомом нафти з завищеним вмістом хлорорганіки до власних резервуарних парків. .

Karikatur Sergey Elkin zu Russland Ölpipeline Druschba


Дивитись відео 02:18

"Роснефть" націлилась на Німеччину (19.05.2017)

Аудіо й відео до теми

"Роснефть" націлилась на Німеччину (19.05.2017)  

Також за темою

russland Bryansk - Druschba - Öl-Pipeline

Росія обіцяє відшкодувати збитки за "брудну" нафту в "Дружбі" 16.05.2019

Компенсації через забруднення нафти в магістральному трубопроводі "Дружба" виплачуватиме "Транснефть". В Україні збитки наразі не підрахували.

Druschba - Öl-Pipeline

"Укртранснафта" відновила транзит нафти до Євросоюзу 11.05.2019

Після того, як угорські фахівці підтвердили готовність приймати нафту, українська "Укртранснафта" почала її прокачування до Європейського Союзу.

Weißrussland Alexander Lukaschenko

Лукашенко оцінює втрати Білорусі від брудної нафти в сотні мільйонів доларів 11.05.2019

Білорусь розраховує, що Росія компенсує їй збитки від простою та забруднення нафтопереробних заводів, остаточну суму яких мають підрахувати фахівці, заявив президент країни Олександр Лукашенко.

Реклама

Докладно

default

Як спадкоємиця династії Bahlsen обурила всю Німеччину

Верена Бальзен заявила, що її предки "добре поводились" з примусовими робітниками за часів Другої світової війни.  

China Peking Huawei Präsentation (picture-alliance/AP/M. Schiefelbein)

Huawei дозволили тимчасово відновити роботу в США

Влада США видала Huawei та підконтрольним їй компаніям ліцензію на 90 днів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  