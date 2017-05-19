"Укртранснафта" відновила транзит нафти до ЄС

Компанія "Укртранснафта" у вівторок, 21 травня, відновила транзит нафти до Європейського Союзу. "21 травня о 10.46 год АТ "Укртранснафта" відновило прийом російської нафти на ЛВДС "Мозир" (Республіка Білорусь) для подальшого її транспортування у напрямку європейських споживачів", - повідомила компанія на своїй сторінці у Facebook.

На приймально-здавальній дільниці "Фенешлітке" в Угорщині підтвердили готовність приймати нафту, тому також був відновлений транзит сировини до угорських споживачів. Раніше в компанії повідомили, що з початку доби прокачали вже чотири тисячі тонн нафти у напрямку ЄС та призупинили прокачку у зв'язку з необхідністю виконання додаткових технологічних операцій із заміщення нафти у трубопроводах станції.

Нагадаємо, 19 квітня білоруський концерн "Белнафтохим" заявив про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу "Дружба" з Росії. 23 квітня Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. Наступного дня нафтопровід "Гомельтранснефть Дружба" зупинив транзит забрудненої російської нафти в Європу після повідомлення оператора польської ділянки "Дружби" PERN про те, що НПЗ в Польщі і Німеччині не можуть приймати і переробляти нафту з такими показниками.

25 квітня "Укртранснафта" вимушено припинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди". У міністерстві енергетики Росії підтвердили факт забруднення російської нафти дихлоретаном - токсичною речовиною, яку застосовують як розчинник жирів та парафінів. Ця речовина має сильну корозійну дію.

Загальний обсяг некондиційної російської нафти з високим вмістом хлорорганіки, який накопичився в трубопроводах Росії, Білорусі, України та Польщі, був оцінений в п'ять мільйонів тонн. 11 травня "Укртранснафта" відновила транзит нафти до Європейського Союзу магістральним нафтопроводом, але за тиждень знов призупинила його, щоб європейські нафтотранспортні компанії провели підготовчі заходи з відновлення транзиту, пов'язані з прийомом нафти з завищеним вмістом хлорорганіки до власних резервуарних парків. .



