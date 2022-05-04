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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Укрпошта".
Укрпошта - український національний оператор поштового зв'язку. Компанія "Укрпошта" є публічним акціонерним товариством. Але акції підприємства належать українській державі, оскільки "Укрпошта" вважається стратегічним підприємством. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Україна виставляє на продаж 500 об'єктів малої приватизації і понад 20 великих підприємств. Так уряд планує позбутися збиткових активів, поповнити бюджет на 12 мільярдів гривень і знизити рівень корупції. Яке саме майно, коли, кому та на яких умовах продаватимуть?
Близько десятка топ-посад у міністерствах, державних агенціях, фондах та підприємствах України роками обіймають "тимчасові виконувачі обов’язків". DW з’ясувала, чому не відбувається призначення керівників цих відомств.