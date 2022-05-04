Євросоюз надасть Україні 60 мільйонів євро на три проєкти

Під час саміту ЄС-Україна підписано три угоди, за якими Брюссель виділить Києву 60 мільйонів євро. Крім того, ЄІБ надасть позику на 300 мільйонів євро на енергетичну модернізацію громадських будівель в Україні.