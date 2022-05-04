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Укрпошта

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Укрпошта".

Укрпошта - український національний оператор поштового зв'язку. Компанія "Укрпошта" є публічним акціонерним товариством. Але акції підприємства належать українській державі, оскільки "Укрпошта" вважається стратегічним підприємством. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Релокація на захід України: як бізнес рятує виробництво від війни

Релокація на захід України: як бізнес рятує виробництво від війни 04.05.2022

Аби врятуватися від війни підприємства перевозять своє виробництво на захід України. Як це відбувається - у матеріалі DW.
Поштова марка з русскім воєнним кораблем стала колекційною

Поштова марка з "русскім воєнним кораблем" стала колекційною 16.04.2022

В "Укрпошті" заявили, що розпродали усі поштові марки "Русскій воєнний корабль, іді ... !". Українці стояли у довгих чергах, щоб купити марку.

Українцям роздаватимуть продуктові набори у зонах бойових дій

Українцям роздаватимуть продуктові набори у зонах бойових дій 22.03.2022

Уряд України забезпечить людей у зонах бойових дій безкоштовними продуктовими наборами тривалого зберігання. Зокрема, крупами та консервами.

"Укрпошта" виставила на продаж свій ретроавтопарк (15.10.2021) 15.10.2021

"Укрпошта" влаштувала розпродаж свого автопарку. Йдеться про автівки, які вже десятиріччям простоюють просто неба у багатьох містах України. DW з’ясовувала, чи є серед ретроавтомобілів справжні скарби.

Поштобанк: чи потрібен Україні новий банк від Укрпошти

Поштобанк: чи потрібен Україні новий банк від "Укрпошти" 22.05.2021

Оголошена "Укрпоштою" купівля банку зможе розширити доступ до банківських послуг для мільйонів українців на селі. Але й без того величезна частка держави на ринку банківських послуг може стати ще більшою.
Євросоюз надасть Україні 60 мільйонів євро на три проєкти

Євросоюз надасть Україні 60 мільйонів євро на три проєкти 06.10.2020

Під час саміту ЄС-Україна підписано три угоди, за якими Брюссель виділить Києву 60 мільйонів євро. Крім того, ЄІБ надасть позику на 300 мільйонів євро на енергетичну модернізацію громадських будівель в Україні.
Уряд Гончарука й велика приватизація: що, коли і на яких умовах продаватимуть

Уряд Гончарука й велика приватизація: що, коли і на яких умовах продаватимуть 13.02.2020

Україна розпочинає наймасштабніший у своїй історії розпродаж державного майна. DW проаналізувала, в чому особливість великої та малої приватизації за версією уряду Олексія Гончарука.
Укрпошта та інші поштові оператори припиняють відправлення до Китаю

"Укрпошта" та інші поштові оператори припиняють відправлення до Китаю 13.02.2020

Крім "Укрпошти", через спалах коронавірусу та пов'язані з цим логістичні ускладнення пошту до Китаю не відправляють поштові оператори Швейцарії, Данії, Грузії та інших країн.

Велика приватизація: Україна шукає інвесторів для державного майна (13.02.2020) 13.02.2020

Україна виставляє на продаж 500 об'єктів малої приватизації і понад 20 великих підприємств. Так уряд планує позбутися збиткових активів, поповнити бюджет на 12 мільярдів гривень і знизити рівень корупції. Яке саме майно, коли, кому та на яких умовах продаватимуть?
Уряд України затвердив низку підприємств, які не можна приватизувати

Уряд України затвердив низку підприємств, які не можна приватизувати 15.01.2020

Кабінет міністрів України затвердив список стратегічних підприємств, які не можна приватизувати. Погоджено відповідний законопроєкт, який має розглянути і погодити Верховна Рада.
Гендиректор Укрпошти пропонує її приватизувати

Гендиректор "Укрпошти" пропонує її приватизувати 14.09.2019

Новий український уряд має вирішити питання про продаж "Укрпошти" приватному інвестору, вважає генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Керівник Укрпошти хоче продати будівлю Головпоштамту у центрі Києва

Керівник "Укрпошти" хоче продати будівлю Головпоштамту у центрі Києва 16.05.2019

"Укрпошта" не бачить потреби у використанні будівлі Головпоштамту в Києві, заявив глава компанії Ігор Смілянський. За його словами, у будівлі може бути розташований, наприклад, готель.

Як і чому пенсії тягнуть на дно реформовану Укрпошту

Як і чому пенсії тягнуть на дно реформовану "Укрпошту" 13.11.2018

Попри модернізацію відділень та запуск нових сервісів, "Укрпошта" несе збитки. В компанії заявляють, що причина полягає у необхідності виконувати "соціальні зобов'язання". DW розбиралася у ситуації.

Ера тимчасових: в Україні на відповідальних держпосадах роками працюють т.в.о.

Ера тимчасових: в Україні на відповідальних держпосадах роками працюють "т.в.о." 02.01.2018

Близько десятка топ-посад у міністерствах, державних агенціях, фондах та підприємствах України роками обіймають "тимчасові виконувачі обов’язків". DW з’ясувала, чому не відбувається призначення керівників цих відомств.

Поліція повідомила про звільнення заручників у Харкові

Поліція повідомила про звільнення заручників у Харкові 30.12.2017

Національна поліція України повідомила про звільнення заручників, яких утримували у поштовому відділені в Харкові. Нападника затримано, йому загрожує до 15 років ув'язнення.
Захоплення заручників у Харкові: нападник відпустив п'ятьох людей

Захоплення заручників у Харкові: нападник відпустив п'ятьох людей 30.12.2017

Відділення "Укрпошти" в Харкові захоплене невідомою озброєною особою. За даними поліції, в заручниках нападника перебували 11 осіб, серед них і діти. Згодом нападник відпустив кількох заручників.

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