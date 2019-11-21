"Укроборонпром" планують трансформувати у шість холдингів і ліквідувати

Реформа державного концерну (ДК) "Укроборонпром" передбачає створення шести галузевих холдингів, а згодом і ліквідацію самого держконцерну. Про це повідомив голова офісу трансформацій концерну, заступник гендиректора Роман Бондар у інтерв'ю виданню "Оборонно-промисловий кур'єр", частини якого опублікувала в четвер, 23 квітня, пресслужба "Укроборонпрому".

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За словами Бондара, формування галузевих холдингів відбуватиметься навколо прогресивних підприємств концерну за принципом галузевої синергії. "Керівництво "Укроборонпрому" переконане, що поточна модель управління концерном має бути змінена, оскільки вона не забезпечує ефективне управління більше ніж сотнею розрізнених підприємств-учасників", - визнав Бондар.

Галузеві корпорації

Як пояснив представник концерну, в ньому готуються до створення шести держкорпорацій: ракетобудівної, авіаційної, авіаремонтної, бронетанкової, радарних та морських систем.

"Наприклад, до складу бронетанкового холдингу, під кодовою назвою ZIMM, увійшли підприємства, які здійснюють ремонт, виготовляють компоненти, здійснюють дослідження та створюють кінцевий продукт. Такий собі повний виробничий цикл. Схожим чином будуть створені й інші галузеві холдинги", - повідомив заступник гендиректора підприємства.

За його словами, "Укроборонпром" протягом двох наступних років відіграватиме роль "центру управління польотами" для трансформацій і створення галузевих холдингів: проведе корпоратизацію підприємств, оздоровлення проблемних активів, сконцентрує виробництва, реалізує надлишкове майно. Планується, що у холдингах буде створено сучасну систему корпоративного управління, затверджено стратегію розвитку, програму капітальних інвестицій, продуктову лінійку, систему управління виробництвом та стандарти звітності.

Щодо майбутнього держконцерну, то це питання "необхідно вирішувати після створення нових галузевих холдингів, а не до", - вважає Бондар.

Потреба змін до законодавства

На думку Бондаря, реформа неможлива без змін законодавства, адже потрібні зміни одразу до кількох законів. За словами представника концерну, наразі кілька законопроєктів перебувають на розгляді профільного комітету ВРУ, і реформа "Укроборонпрому" безпосередньо залежить від ефективності парламенту. "Без необхідних законів термін створення корпорацій становитиме приблизно 2,5 роки. З ухваленням законів - реально впоратися за 6-9 місяців", - зазначає він.

Водночас ще один заступник гендиректора концерну Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook у четвер заявив: "Час сказати про це відкрито: державний концерн "Укроборонпром" у нинішньому вигляді має бути ліквідований".

Натепер "Укроборонпром" об'єднує 116 підприємств, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".