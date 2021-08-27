 ″Укрзалізниця″ і Deutsche Bahn: як німці покращуватимуть сервіс для пасажирів (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

"Укрзалізниця" і Deutsche Bahn: як німці покращуватимуть сервіс для пасажирів (відео)

"Укрзалізниця" хоче стати такою же успішною, які німецький залізничний концерн Deutsche Bahn. З 14 вересня в Україні почали працювати експерти Deutsche Bahn, які мають завдання підготувати 5-річний план розвитку "УЗ".

Ukraine Eisenbahn

"Укрзалізниця" стане як Deutsche Bahn?

"Укрзалізниця" не хоче підвищувати вартість квитків, проте хоче надати пасажирам сервіс кращої якості. У цьому їй має допомогти німецька Deutsche Bаhn. З середини вересня німецькі фахівці проаналізують стан речей в секторі пасажирських перевезень "Укрзалізниці". Очікується, що орієнтовно за півроку вони представлять свої перші рецепти успіху для "Укрзалізниці". Відповідно до угоди, "УЗ" сплатить за консалтинг DB приблизно 900 000 євро. Подробиці у відео DW:

DW.COM

"Укрзалізниці" не потрібні поради Deutsche Bahn? (відео)

Новий керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що залучення консультантів Deutsche Bahn недоцільне. DW зібрала факти про залізницю в Німеччині.  

Купе під охороною: як "Укрзалізниця" захищає пасажирів у потягах (відео)

Після жорстокого нападу на пасажирку "Укрзалізниця" запровадила воєнізовану охорону в 10 поїздах. DW з'ясовувала, чи здатні охоронці захистити пасажирів та чи почуваються подорожувальники в безпеці.  

"Президент доріг": що заважає Зеленському побудувати дороги в Україні (відео)

Володимир Зеленський хоче стати президентом, після якого в Україні з'являться дороги. До кінця своєї каденції він обіцяє зробити дороги державного значення. Що заважало і досі заважає побудувати добрі дороги в Україні?  

Реформа "Укрзалізниці": місія можлива? Досвід інсайдерів (відео)

"Укрзалізниця" прагне стати успішним підприємством. Чи реально це, знає у минулому активіст, а нині менеджер залізниці Олександр Рудоманов, а також провідники потягів, які щодня "реанімують" застарілі вагони.  

Також за темою

October 23, 2020, Munich, Bavaria, Germany: An Intercity Express from Deutsche Bahn enters the Munich main train station. (Credit Image: © Sachelle Babbar/ZUMA Wire

Чи допоможе німецька Deutsche Bahn реформувати "Укрзалізницю" 27.08.2021

В "Укрзалізниці" заявили - Deutsche Bahn радитиме компанії, як відділити напрямок пасажирських перевезень від вантажних. Не всі експерти однак вірять в успіх цієї реформи.

"Укрзалізниці" більше не потрібні поради Deutsche Bahn? (01.10.2020) 01.10.2020

Новий керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що залучення консультантів Deutsche Bahn недоцільне, оскільки в Європі вантажні залізничні перевезення "не настільки життєво важливі", як в Україні. DW зібрала факти про вантажоперевезення і залізницю в Німеччині.

Old railways in Ukraine. © Masson - Fotolia.com 31208989

"Укрзалізниці" не потрібні поради Deutsche Bahn? (відео) 01.10.2020

Новий керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що залучення консультантів Deutsche Bahn недоцільне. DW зібрала факти про залізницю в Німеччині.

Реклама

Докладно

Ukraine Eisenbahn

Як німці покращуватимуть сервіс на "Укрзалізниці" (відео)

"Укрзалізниця" хоче стати такою же успішною, які німецький залізничний концерн Deutsche Bahn. Яким чином?  

Медпрацівниця міряє температуру у поліклініці в Харкові

Чи варто чекати на новий локдаун в Україні, та яким він буде

Якими будуть протиепідемічні обмеження, анонсовані МОЗ України, та чи допоможуть стримати поширення COVID-19?  