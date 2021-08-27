"Укрзалізниця" і Deutsche Bahn: як німці покращуватимуть сервіс для пасажирів (відео)

"Укрзалізниця" хоче стати такою же успішною, які німецький залізничний концерн Deutsche Bahn. З 14 вересня в Україні почали працювати експерти Deutsche Bahn, які мають завдання підготувати 5-річний план розвитку "УЗ".
"Укрзалізниця" не хоче підвищувати вартість квитків, проте хоче надати пасажирам сервіс кращої якості. У цьому їй має допомогти німецька Deutsche Bаhn. З середини вересня німецькі фахівці проаналізують стан речей в секторі пасажирських перевезень "Укрзалізниці". Очікується, що орієнтовно за півроку вони представлять свої перші рецепти успіху для "Укрзалізниці". Відповідно до угоди, "УЗ" сплатить за консалтинг DB приблизно 900 000 євро. Подробиці у відео DW:
Новий керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що залучення консультантів Deutsche Bahn недоцільне. DW зібрала факти про залізницю в Німеччині.
Після жорстокого нападу на пасажирку "Укрзалізниця" запровадила воєнізовану охорону в 10 поїздах. DW з'ясовувала, чи здатні охоронці захистити пасажирів та чи почуваються подорожувальники в безпеці.
Володимир Зеленський хоче стати президентом, після якого в Україні з'являться дороги. До кінця своєї каденції він обіцяє зробити дороги державного значення. Що заважало і досі заважає побудувати добрі дороги в Україні?