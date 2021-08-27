"Укрзалізниця" і Deutsche Bahn: як німці покращуватимуть сервіс для пасажирів (відео)

"Укрзалізниця" не хоче підвищувати вартість квитків, проте хоче надати пасажирам сервіс кращої якості. У цьому їй має допомогти німецька Deutsche Bаhn. З середини вересня німецькі фахівці проаналізують стан речей в секторі пасажирських перевезень "Укрзалізниці". Очікується, що орієнтовно за півроку вони представлять свої перші рецепти успіху для "Укрзалізниці". Відповідно до угоди, "УЗ" сплатить за консалтинг DB приблизно 900 000 євро. Подробиці у відео DW: