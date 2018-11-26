 ″Укрзалізниця″ запустила експрес з Києва до аеропорту ″Бориспіль″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2018

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Новини

"Укрзалізниця" запустила експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль"

"Укрзалізниця" запустила швидкісний потяг-експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль". Маршрут працюватиме цілодобово.

Термінал D київського аеропорту Бориспіль

Термінал D київського аеропорту "Бориспіль"

"Укрзалізниця" в п'ятницю, 30 листопада, запустила рейковий автобус, який сполучатиме аеропорт "Бориспіль" та центральний залізничний вокзал Києва. Експрес працюватиме цілодобово, поїздка триватиме 35 хвилин, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Вартість проїзду становитиме 80 гривень. Квитки можна буде купити за готівку у двох спеціальних касах на Центральному та Південному вокзалах Києва, а також у кіосках самообслуговування над 14-ою колією на центральному вокзалі. Також квитки можна придбати за допомогою спеціальних терміналів в аеропорту "Бориспіль" та на київському вокзалі, зокрема за технологією безконтактних систем оплати, яку раніше запровадили у київському метро.

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На маршруті їздитимуть чотири модернізовані рейкові автобуси, які вміщатимуть по 120 пасажирів. Експрес відправлятиметься та приїжджатиме до 14 колії київського залізничного вокзалу. Для цього модернізували платформу, враховуючи потреби людей з інвалідністю. Крім того, на вокзалі облаштували два зали очікування, вхід до яких можливий за квитком на експрес.

Водночас в аеропорту "Бориспіль" побудували дві пасажирські платформи з павільйонами поблизу терміналу D та критий пішохідний перехід від платформ до терміналу. Загальна вартість проекту склала 480 мільйонів гривень.

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