"Укрзалізниця" запустила експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль"

"Укрзалізниця" в п'ятницю, 30 листопада, запустила рейковий автобус, який сполучатиме аеропорт "Бориспіль" та центральний залізничний вокзал Києва. Експрес працюватиме цілодобово, поїздка триватиме 35 хвилин, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Вартість проїзду становитиме 80 гривень. Квитки можна буде купити за готівку у двох спеціальних касах на Центральному та Південному вокзалах Києва, а також у кіосках самообслуговування над 14-ою колією на центральному вокзалі. Також квитки можна придбати за допомогою спеціальних терміналів в аеропорту "Бориспіль" та на київському вокзалі, зокрема за технологією безконтактних систем оплати, яку раніше запровадили у київському метро.

На маршруті їздитимуть чотири модернізовані рейкові автобуси, які вміщатимуть по 120 пасажирів. Експрес відправлятиметься та приїжджатиме до 14 колії київського залізничного вокзалу. Для цього модернізували платформу, враховуючи потреби людей з інвалідністю. Крім того, на вокзалі облаштували два зали очікування, вхід до яких можливий за квитком на експрес.

Водночас в аеропорту "Бориспіль" побудували дві пасажирські платформи з павільйонами поблизу терміналу D та критий пішохідний перехід від платформ до терміналу. Загальна вартість проекту склала 480 мільйонів гривень.

Дивитись відео 01:20 Now live 01:20 хв Поділитись Експрес до аеропорту "Бориспіль" за 80 грн: а як в інших країнах? (30.11.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/39Cgo Експрес до аеропорту "Бориспіль" за 80 грн: а як в інших країнах? (30.11.2018)