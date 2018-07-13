Українcький боксер Усик переміг на ринзі росіянина Гассієва

Український боксер Олександр Усикпереміг на ринзі в Москві росіянина Мурата Гассієва. Бій між Усиком і Гассієвим відбувся в ніч на неділю, 22 липня, в спортивному комплексі "Олімпійський" у столиці РФ у рамках турніру World Boxing Super Series (WBSS). Поєдинок тривав усі 12 раундів і український боксер переміг за очками, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна". Судді одноголосно визнали перемогу Усика: 120:108, 119:109, 119:109 на користь українця.

Завдяки цій перемозі українець став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, об'єднавши чотири пояси цієї вагової категорії (WBC, WBO, WBA, IBF). Крім статусу абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі, Усик став володарем Кубка Мохаммеда Алі та поясу журналу The Ring.

Олександр Усик - чемпіон Олімпійських ігор в Лондоні (2012), у вересні 2016 року став чемпіоном світу за версією WBO в своєму 10-му поєдинку на професійному рингу.