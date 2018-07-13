Українcький боксер Усик переміг на ринзі росіянина Гассієва

Український боксер Олександр Усикпереміг на ринзі в Москві росіянина Мурата Гассієва. Бій між Усиком і Гассієвим відбувся в ніч на неділю, 22 липня, в спортивному комплексі "Олімпійський" у столиці РФ у рамках турніру World Boxing Super Series (WBSS). Поєдинок тривав усі 12 раундів і український боксер переміг за очками, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна". Судді одноголосно визнали перемогу Усика: 120:108, 119:109, 119:109 на користь українця.
Завдяки цій перемозі українець став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, об'єднавши чотири пояси цієї вагової категорії (WBC, WBO, WBA, IBF). Крім статусу абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі, Усик став володарем Кубка Мохаммеда Алі та поясу журналу The Ring.
Олександр Усик - чемпіон Олімпійських ігор в Лондоні (2012), у вересні 2016 року став чемпіоном світу за версією WBO в своєму 10-му поєдинку на професійному рингу.
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Володимир Кличко прощається з рингом
Жодних подальших спортивних цілей
Він поклав край дискусіям про подальшу боротьбу за титул чемпіона світу. 41-річний боксер оголосив про закінчення своєї кар'єри. "Як аматор і як професіонал я досягнув усього", - сказав Кличко.
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Володимир Кличко прощається з рингом
Двоє братів, двоє чемпіонів світу
Чотири пояси чемпіона світу за різними версіями належали Володимирові Кличку. Його старший брат Віталій (праворуч), сам - колишній чемпіон світу, регулярно піклується про нього на ринзі.
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Володимир Кличко прощається з рингом
Сталевий молот
Обидва брати Клички - справжні експерти в тому, щоб відправити суперника в нокаут. Обидва мають і "наукові ступені". Віталія називають "Доктор Залізний кулак", а Володимира - "Доктор Сталевий молот".
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Володимир Кличко прощається з рингом
Гра в шахи з майстром
Брати є також затятими гравцями в шахи. 2001 року Клички взяли участь в одночасному груповому турнірі у Лейпцизі з Гаррі Каспаровим (праворуч) з нагоди 50-річчя колишньгго шахового гросмейстера з Росії.
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Володимир Кличко прощається з рингом
Золото в Атланті
Злет Володимира Кличка відбувся на Олімпійських іграх 1996 року в Атланті. Як перший білошкірий боксер за три десятиліття він виграв золото у категорії супертяжковаговиків. Того ж року Кличко перейшов у професійну лігу.
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Володимир Кличко прощається з рингом
Чотири рази на підлозі
У жовтні 2000 року Володимир Кличко у Кельні здобув свій перший пояс чемпіона світу завдяки перемозі за очками у поєдинку з Крісом Бердом зі США. 2003 року він мусив його віддати. Кличко (праворуч) у Гановері у бою з південноафриканцем Коррі Сандерсом чотири рази опинявся на підлозі та програв у другому раунді через технічний нокаут.
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Володимир Кличко прощається з рингом
Знову нокаут
Так само і під час свого наступного бою за титул чемпіона світу Кличко падав. У поєдинку проти американця Леймона Брюстера у Лас-Вегасі він програв через технічний нокаут у п'ятому раунді, після чого в американських ЗМІ його почали називати "слабаком".
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Володимир Кличко прощається з рингом
Тренер-легенда
2004 року Володимир Кличко змінив тренера. Замість Фріца Здунека (Fritz Sdunek) з німецького Boxstall Universum його наставником став Емануель Стюард (праворуч). Американець до того тренував таких зірок боксу, як Тоні Такер, Томас Гернс і Леннокс Льюїс. Стюард помер 2012 року у 68-річному віці.
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Володимир Кличко прощається з рингом
Дежавю
У квітні 2006 року Кличко знову зміг назвати себе чемпіоном світу. У Мангеймі він переміг того самого суперника, що і під час свого першого тріумфу як чемпіона світу у 2000 році. Після сьомого раунду Крісові Берду довелося попрощатися з чемпіонським поясом.
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Володимир Кличко прощається з рингом
Жорсткий удар
Суперникам Кличка на ринзі не позаздриш. Так, 2014 року Кубрат Пулев (ліворуч) у поєдинку за пояс чемпіона світу у Гамбурзі одержав сильний удар. Після п'яти раундів бій завершився нокаутом. Загалом Володимир Кличко понад дев'ять років поспіль залишався чемпіоном світу.
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Володимир Кличко прощається з рингом
На Майдані
Під час протестів на Майдані наприкінці 2013 року брати Клички відкрито заявили про свою політичну позицію. З тодішнім міністром закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле (ліворуч) Володимир Кличко відвідав опозииціонерів на Майдані Незалежності у Києві.
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Володимир Кличко прощається з рингом
Несподівана поразка
Його перша поразка після дев'яти років стала абсолютною несподіванкою. Наприкінці 2015 року Кличко втратив у бою в Дюссельдорфі свій чемпіонський пояс після поразки за очками проти британця "жахливого слона" Тайсона Ф'юрі (ліворуч).
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Володимир Кличко прощається з рингом
"Половинка" Хайден
Підтримку Кличко отримував від своєї подруги Хайден Пенет'єрі. Американська акторка народила йому доньку, якій нині два з половиною роки. Його перший шлюб розпався 1998 року, протримався лише два роки.
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Володимир Кличко прощається з рингом
Тричі на підлозі
У травні 2017 року Кличко знову перегортає сторінку в історії боксу. У Лондоні він проводить видовищний бій з чемпіоном світу Ентоні Джошуа. Тричі падав на підлогу Кличко, один раз - Джошуа.
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Володимир Кличко прощається з рингом
Овації для того, хто програв
В одинадцятому раунді суддя припинив бій через технічний нокаут. Світ боксу аплодував не лише переможцю Джошуа, а й Володимирові Кличку, котрий програв.
Автор: Штефан Нестлер, Наталя Неділько