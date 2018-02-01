Україні пропонують ще одні ЗеВибори. Чи законно?

Офіс президента розглядає можливість проведення дострокових місцевих виборів. Про це заявив представник Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV увечері 15 липня. "Ми розглядаємо різні варіанти, як найбільш ефективно перезавантажити всю систему, що стосується відносин влада і людина", - повідомив Стефанчук. Він додав, що команда президента хоче змінити саму систему влади, а не лише обличчя. "Якщо ти кинеш свіжий огірок в бочку з прокислими огірками, він стане кислим огірком", - сказав Стефанчук. При цьому представник президента у Верховній Раді зауважив, що розглядаються різні варіанти проведення дострокових місцевих виборів.

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Децентралізація під загрозою

Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися у жовтні 2020 року. До цього часу в Україні має завершитися формування об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та початися новий етап децентралізації. За словами віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка, за цей час має відбутися укрупнення районів у межах існуючих областей та розподілені повноваження між органами влади базового, районного та обласного рівня. Однак ці плани з завершення децентралізації, після якої мають відбутися загальні місцеві вибори на новій адміністративно-територіальній основі, можуть бути зруйновані через ініціативи Офісу президента, кажуть експерти. "Через дострокові місцеві вибори може провалитися реформа з децентралізації, яка на стадії завершення. Ми можемо зазнати критики від міжнародних партнерів, які підтримували фінансово цю реформу і це матиме вже політичні наслідки для України", - вважає координатор "Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

Законних підстав немає

За її словами, нині законодавчої бази під проведення національних позачергових місцевих виборів немає, оскільки Конституція України передбачає п’ятирічний термін роботи виборних органів самоврядування. Вони закінчуються саме у жовтні 2020 року. "Скорочення цього терміну лише через політичну волю, тому що так комусь захотілося, ц є незаконно", - наполягає Айвазовська.

У комітеті виборців України (КВУ) здивовані ініціативою президента, оскільки українське законодавство містить вичерпний перелік підстав призначати позачергові місцеві вибори і застосувати пункти з цього переліку до всіх місцевих рад неможливо, тобто одним указом президента, як у випадку з позачерговими парламентськими виборами, не можна призупинити повноваження всіх обласних, міських, районних, селищних рад, а потім окремо для кожної окремо призначити вибори. "Немає жодних правових підстав оголошувати дострокові місцеві вибори. Одна справа бажання перезавантажити місцеву владу, але законодавство не дає для цього жодних юридичних механізмів", - вказує голова КВУ Олексій Кошель.

На хвилях рейтингу

Експерти відзначають, що логіка дій президента Володимира Зеленського та його команди зрозуміла: на хвилі високої електоральної підтримки отримати повний контроль над всією владною вертикаллю, однак наскільки це демократично? "Зараз рейтинг президента і його партії випромінює тепло і світло для мільйонів українських виборців і вони відчувають певний оптимізм стосовно змін. Але місцеві вибори до завершення створення ОТГ - це повернення назад, а не реформа. Рано чи пізно за це настане політична відповідальність", - вважає виконавчий директор Центру суспільних відносин Євген Магда.

Раніше керівник передвиборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко називав реформу децентралізації однією з вдалих в Україні. Він запевняв, що його партія продовжуватиме її, але для цього потрібні зміни до Конституції і "Слуга народу" готова їх ініціювати у новій Верховній Раді. Експерти не виключають, що саме під цим приводом буде змінено законодавство про місцеве самоврядування та оголошені дострокові місцеві вибори.