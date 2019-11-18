Україні передали три кораблі - МЗС РФ

Українській стороні передали три кораблі ВМФ України, котрі були захоплені у листопаді минулого року у Керченській протоці. Про це у понеділок, 18 листопада, заявили у МЗС РФ.

Як зазначили у російському відомстві, кораблі "є речовими доказами" у кримінальному процесі щодо "незаконного перетину" російського кордону, що досі триває в РФ. "Їхня (кораблів. - Ред.) передача на відповідальне зберігання українській стороні стала можливою у зв'язку з тим, що російські компетентні органи завершили необхідні слідчі дії щодо кораблів, і їхнє перебування на території Російської Федерації для продовження кримінального процесу не потрібне", - зазначили у МЗС РФ.

Напередодні пресслужба прикордонного управління ФСБ Росії щодо Криму повідомила інформагенції "Інтерфакс", що буксир і два українських катери доправляються з порту в Керчі на сході Криму до погодженого місця передачі українській стороні.

Події в Керченській протоці

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники захопили в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також заарештували 24 моряків. ФСБ Росії порушила кримінальну справу та висунула усім українським морякам обвинувачення в незаконному перетині кордону. Моряки заявили, що вважають себе військовополоненими.

ЄС і США запровадили санкції щодо РФ за інцидент у Керченській протоці. А Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов'язав Росію протягом місяця звільнити моряків і повернути захоплені кораблі. У вересні Москва частково виконала цю вимогу: моряки повернулися на батьківщину в рамках узгодженого Росією і Україною обміну утримуваних осіб.

4 листопада цього року міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Російська Федерація поверне кораблі ВМС України, захоплені російською стороною поблизу Керченської протоки. 16 листопада російське видання "Комерсант" повідомило, що найближчим часом кораблі передадуть Україні.