 Українці повертаютьcя з Польщі на свята: на кордоні багатогодинні черги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2019

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Новини

Українці повертаютьcя з Польщі на свята: на кордоні багатогодинні черги

Найбільше автомобілів стоїть у чергах на пунктах пропуску "Краковець-Корчова" та "Шегині-Медика". Прикордонники працюють у посиленому режимі.

На польсько-українському кордоні утворились черги

На польсько-українському кордоні утворились черги

На в'їзд в Україну з Польщі утворилися багатогодинні черги, повідомила у неділю, 22 грудня, Державна прикордонна служба України. "Напередодні зимових свят спостерігається прогнозоване збільшення транспортного потоку через пункти пропуску на кордоні та ускладнення руху на україно-польській ділянці. Інформуємо громадян про значне накопичення транспортних засобів на кордоні з Польщею в напрямку в'їзду на територію України", - повідомило західне управління прикордонної служби у Facebook.

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Польща є найпопулярнішою країною ЄС для трудових мігрантів з України. Там побоюються, що українці в пошуках кращих заробітків вирушать до Німеччини, де готують новий закон, що полегшить доступ іноземців до ринку праці. (15.01.2019)

Постійно за кордоном працюють понад три мільйона українців, а ще до дев'яти мільйонів виїжджають тимчасово, повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева. Більшість з них працевлаштовані у Польщі. (22.12.2018)

Найбільша кількість автомобілів спостерігається в пунктах пропуску "Краковець-Корчова" та "Шегині-Медика". Причиною такого накопичення є те, що українці, які працюють і навчаються за кордоном або виїжджали в особистих цілях, намагаються встигнути до початку свят повернутися додому.

Пункти пропуску з українського боку працюють в 1,5-2 рази більше своєї проєктної пропускної спроможності, повідомила прикордонна служба. Зокрема, з пункту "Шегині" за добу пропущено 2,8 тисячі транспортних засобів і 23 тисячі осіб, з "Краковця" пройшло 3,4 тисячі автомобілів і 16 тисяч пасажирів.

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