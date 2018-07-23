Українці офіційно мають близько мільйона одиниць зброї - ЗМІ

В українців на руках офіційно зареєстровано близько одного мільйона одиниць вогнепальної зброї. Про це у середу, 25 липня, повідомило видання "РБК-Україна" з посиланням на Національну поліцію України.

Кількість зареєстрованої довгоствольної зброї зараз становить понад 890 тисяч одиниць, тоді як у 2015 році її в українців було понад 920 тисяч.

За даними поліції, за останні роки кількість зброї на руках у населення не сильно зросла, що пов'язано з падінням рівня злочинності. Зокрема, у першому півріччі цього року зареєстрували близько 800 умисних вбивств, тоді як за аналогічний період 2015 року їх було скоєно 1,9 тисячі, а 2014 року - 1,4 тисячі.

Утім, фактична кількість зброї на руках українців може бути більшою. За підрахунками "Української асоціації власників зброї" (УАВЗ), українці щорічно купують 70-100 тисяч одиниць зброї. Зараз на руках у 1,5 мільйона українців може перебувати до 2,5 мільйона одиниць зброї.

А за даними американської аналітичної компанії Small Arms Survey, в Україні у 2017 році сумарно легальної та нелегальної зброї у населення було близько 4,4 мільйона одиниць.