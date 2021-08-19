 Українця затримали в російській Тулі за підозрою у шпигунстві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2021

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Новини

Українця затримали в російській Тулі за підозрою у шпигунстві

Російська ФСБ заявляє про затримання українця, якому закидають збирання даних, що становлять держтаємницю. Йому може загрожувати до 20 років в'язниці.

Українця затримали в російській Тулі за звинуваченням у шпигунстві

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії повідомила у понеділок, 23 серпня, про затримання в Тулі громадянина України, якому закидають, що він намагався дізнатися секретні відомості про російські "перспективні розробки в сфері стрілецького озброєння", зокрема за допомогою вербування співробітників оборонних підприємств.

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ФСБ стверджує, що громадянина України затримано на місці злочину,  і що він за завданням розвідувальних служб України шукав працівників російських оборонних підприємств серед секретоносіїв.

ФСБ не називає імені затриманого чоловіка. Повідомляється, що щодо нього відкрито кримінальну справу за статтею про шпигунство.  Затриманому загрожує до 20 років позбавлення волі.

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