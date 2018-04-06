Українця Володимира Балуха етапували до Москви

Українця Володимира Балуха , засудженого в анексованому Росією Криму, вивезли до Москви з колонії російського міста Торжок. Про це виданню "Крим.Реалії" у п'ятницю, 16 серпня, повідомила адвокатка українця Ольга Дінзе.

"Сьогодні нами було встановлено, що його вивезли в Москву в Слідчий ізолятор №2. Однак не зрозуміло, який саме. Або це "Лефортово", або це "Бутирка". Більше ніяких відомостей нам не повідомляли. Мені стало про це відомо вранці від сестри, якій повернувся лист. Потім ми уточнили інформацію, і нам адміністрація колонії сказала, що його дійсно етапували в слідчий ізолятор", - розповіла Дінзе.

Адвокатка також зазначила, що їй невідомі причини, чому Балуха етапували до Москви. У російській службі виконання покарань відмовилися коментувати цю інформацію.

У 2017 році Володимира Балуха, відомого тим, що він вивісив на своєму будинку в селі Серебрянка український прапор, а також прикріпив табличку "вулиця Героїв Небесної Сотні", звинуватили в Криму в незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин.

У липні 2018 року його засудили за сукупністю двох кримінальних справ до п'яти років колонії загального режиму та штрафу у розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень). 3 жовтня 2018 року російський суд в анексованому Криму пом'якшив вирок на один місяць, тобто до 4 років і 11 місяців. У березні 2018 року Володимир Балух оголосив голодування на знак протесту, яке тримав 205 днів.