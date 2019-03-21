 Українцю Грибу в РФ винесли обвинувальний вирок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2019

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Новини

Українцю Грибу в РФ винесли обвинувальний вирок

Павла Гриба в Росії засудили до шести років ув'язнення. Українець оголосив голодування.

Павло Гриб

Павло Гриб (фото з архіву)

Російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у п'ятницю, 22 березня, виніс обвинувальний вирок українцеві Павлу Грибу, інформує агенція "Інтерфакс-Південь". За версією суду, Гриб начебто намовляв школярку з міста Сочі влаштувати теракт на випускному вечорі.

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Павла Гриба засудили до шести років ув'язнення в колонії загального режиму. Адвокатка засудженого повідомила, що вирок буде оскаржений, оскільки "суд спирався на докази, отримані з порушенням закону". Сам українець заявив, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні терористичній діяльності. Павло Гриб оголосив голодування, повідомляє сайт "Громадське".

Нагадаємо, 24 серпня 2017 року Павло Гриб поїхав в Білорусь на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався лише в соціальних мережах. Пізніше співробітники Чернігівської місцевої прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом його зникнення.

Його батько, колишній співробітник Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив, що російські спецслужби викрали Павла. Пізніше стало відомо, що зниклий українець перебував у слідчому ізоляторі Краснодара в Росії. Через деякий час Гриба етапували до Ростова-на-Дону. У листопаді 2018 року російський суд продовжив його арешт до 24 квітня 2019 року.

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