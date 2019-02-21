 Україну на ″Євробаченні-2019″ представить співачка MARUV | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2019

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Новини

Україну на "Євробаченні-2019" представить співачка MARUV

На європейському пісенному конкурсі в Тель-Авіві співачка MARUV виконає пісню "Siren Song".

MARUV під час відбору на Євробачення

MARUV під час відбору на "Євробачення"

Цього року Україну на пісенному конкурсі "Єврбачення-2019" представлятиме виконавиця MARUV (Ганна Корсун). У суботу, 23 лютого, вона стала переможницею відбіркового конкурсу, який транслювався у прамому ефірі телеканалу UA:Перший. Судді віддали їй п'ять балів, а глядачі - шість. Участь у фіналі відбору також брали групи Brunettes Shoot Blondes, Freedom Jazz, KAZKA, ANNA MARIA і YUKO. Минулого року учасник від України Melovin (сценічний псевдонім уродженця Одеси Костянтина Бочарова) посів в конкурсі 17 місце з піснею "Under the ladder".

Українські виконавці двічі ставали переможцями "Євробачення". У 2004 році перше місце на конкурсі посіла Руслана з композицією "Wild Dances", а у 2016 перемогу здобула Джамала з піснею "1944". У 2007 та 2008 роках другі місця зайняли Вєрка Сердючка та Ані Лорак відповідно. А у 2013 році Злата Огневич посіла третє місце на конкурсі.

Як стало відомо раніше, Німеччину на пісенному конкурсі представить жіночий дует S!sters із піснею "Sister". Фінальний етап "Євробачення-2019" цьогоріч відбудеться в Тель-Авіві, оскільки на конкурсі 2018 року в Португалії перемогу здобула ізраїльська співачка Нетта Барзілай. Півфінали пройдуть 14 і 16 травня, а фінал - 18 травня.

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"Євробачення" в стилі Lego (11.05.2018)

DW.COM

"Євробачення-2019" відбудеться в Тель-Авіві  

Німеччину на "Євробаченні-2019" представить дует S!sters

На "Євробаченні-2019" в Ізраїлі німецькі співачки виконають пісню "Sister". ФРН бере участь у пісенному конкурсі з моменту його заснування. (23.02.2019)  

Переможниця Євробачення Нетта: "Для мене це магія"

Переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай свій новий кліп відзняла у Києві. Ажіотаж у ЗМІ не завжди приємний для Нетти. Але зупинятися - не в її стилі. Про це сама співачка розповіла DW. (18.02.2019)  

Аудіо й відео до теми

"Євробачення" в стилі Lego (11.05.2018)  

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