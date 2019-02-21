Україну на "Євробаченні-2019" представить співачка MARUV

Цього року Україну на пісенному конкурсі "Єврбачення-2019" представлятиме виконавиця MARUV (Ганна Корсун). У суботу, 23 лютого, вона стала переможницею відбіркового конкурсу, який транслювався у прамому ефірі телеканалу UA:Перший. Судді віддали їй п'ять балів, а глядачі - шість. Участь у фіналі відбору також брали групи Brunettes Shoot Blondes, Freedom Jazz, KAZKA, ANNA MARIA і YUKO. Минулого року учасник від України Melovin (сценічний псевдонім уродженця Одеси Костянтина Бочарова) посів в конкурсі 17 місце з піснею "Under the ladder".

Українські виконавці двічі ставали переможцями "Євробачення". У 2004 році перше місце на конкурсі посіла Руслана з композицією "Wild Dances", а у 2016 перемогу здобула Джамала з піснею "1944". У 2007 та 2008 роках другі місця зайняли Вєрка Сердючка та Ані Лорак відповідно. А у 2013 році Злата Огневич посіла третє місце на конкурсі.

Як стало відомо раніше, Німеччину на пісенному конкурсі представить жіночий дует S!sters із піснею "Sister". Фінальний етап "Євробачення-2019" цьогоріч відбудеться в Тель-Авіві, оскільки на конкурсі 2018 року в Португалії перемогу здобула ізраїльська співачка Нетта Барзілай. Півфінали пройдуть 14 і 16 травня, а фінал - 18 травня.