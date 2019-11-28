 Україну відвідають єврокомісар Варгеї та представник ЄС Боррель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2020

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Україну відвідають єврокомісар Варгеї та представник ЄС Боррель

Єврокомісар із питань політики сусідства Олівер Варгеї та верховний представник ЄС з питань безпекової політики Жозеп Боррель найближчим часом відвідають Україну.

Найближчим часом Україну відвідають представники Євросоюзу

Найближчим часом Україну відвідають представники Євросоюзу

Європейський комісар із питань політики сусідства та політики розширення Олівер Варгеї відвідає Україну 11-12 лютого. Про це він повідомив у вівторок, 28 січня, на пресконференції за результатами шостого засідання Ради асоціації "Україна - ЄС", передає агенція "Українські новини".

Він також відзначив проведення в Україні реформ, зокрема судової та реформи децентралізації. Варгеї також додав, що перевірятиме ці реформи на місці, коли відвідуватиме Київ. Він наголосив, що Європейський Союз продовжуватиме підтримку реформ в Україні.

Також найближчими тижнями Україну відвідає верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Про це він повідомив під час спільної з українським прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком пресконференції, яка відбулася в перерві засідання Ради асоціації.

DW.COM

Уряд у Києві хоче "точково" переглянути угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Переговори щодо можливих змін угоди відбудуться 18-19 листопада у Брюсселі. (08.11.2019)

Україна має великі плани на 2020 рік щодо відносин із ЄС. Київ, зокрема, хоче досягти так званого промислового і митного безвізу. У Брюсселі загалом не проти перегляду угоди про асоціацію, але дуже обережні в деталях. (19.12.2019)

Боррель також розповів, що хоче відвідати Донбас. "Я хотів би відвідати Донбас, кордон, де, як я знаю, тривають військові дії, для того, щоб відчути ситуацію на місці. Ми повинні докласти найважливіших зусиль для того, щоб перестали вбивати людей", - сказав він.

Боррель також повідомив, що у березні міністри закордонних справ ЄС на своєму засіданні обговорять українське питання. "Я очікую обговорення України на засіданні міністрів закордонних справ у березні", - сказав він. "Ми обговорили імплементацію нашої Угоди про асоціацію. Це - найбільш комплексна угода, яка у нас була з будь-якою країною, і вона продовжує надавати Україні допомогу і підтримку від ЄС", - підкреслив Боррель.

За його словами, після того, як в угоді був оновлений додаток у сфері енергетики, тепер сторони працюють над доповненнями у сфері клімату та довкілля.

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