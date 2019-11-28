Україну відвідають єврокомісар Варгеї та представник ЄС Боррель

Європейський комісар із питань політики сусідства та політики розширення Олівер Варгеї відвідає Україну 11-12 лютого. Про це він повідомив у вівторок, 28 січня, на пресконференції за результатами шостого засідання Ради асоціації "Україна - ЄС", передає агенція "Українські новини".

Він також відзначив проведення в Україні реформ, зокрема судової та реформи децентралізації. Варгеї також додав, що перевірятиме ці реформи на місці, коли відвідуватиме Київ. Він наголосив, що Європейський Союз продовжуватиме підтримку реформ в Україні.

Також найближчими тижнями Україну відвідає верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Про це він повідомив під час спільної з українським прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком пресконференції, яка відбулася в перерві засідання Ради асоціації.

Боррель також розповів, що хоче відвідати Донбас. "Я хотів би відвідати Донбас, кордон, де, як я знаю, тривають військові дії, для того, щоб відчути ситуацію на місці. Ми повинні докласти найважливіших зусиль для того, щоб перестали вбивати людей", - сказав він.

Боррель також повідомив, що у березні міністри закордонних справ ЄС на своєму засіданні обговорять українське питання. "Я очікую обговорення України на засіданні міністрів закордонних справ у березні", - сказав він. "Ми обговорили імплементацію нашої Угоди про асоціацію. Це - найбільш комплексна угода, яка у нас була з будь-якою країною, і вона продовжує надавати Україні допомогу і підтримку від ЄС", - підкреслив Боррель.

За його словами, після того, як в угоді був оновлений додаток у сфері енергетики, тепер сторони працюють над доповненнями у сфері клімату та довкілля.