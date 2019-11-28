Українські харчі шукають свою нішу у Німеччині

Частка експорту агропродовольчої продукції України на ринках держав Євросоюзу сягнула 33 відсотків і продовжує зростати. Німеччина є однією з шести найбільших держав Євросоюзу, які є лідерами імпорту української аграрної і харчової продукції. Серед них саме ФРН є найбільшим потенційним ринком Європи для українських товарів, кажуть українські і німецькі фахівці.

Перші успіхи українських харчів

Наразі до Німеччини Україна експортує аграрної і харчової продукції на суму понад 600 мільйонів доларів на рік. Від 2018 року спостерігається перевищення експорту українського продовольства до Німеччини над його імпортом. Найбільше з України на німецькі ринки надходить збіжжя та м'яса птиці. Але після підписання угоди про асоціацію з ЄС почав зростати експорт готової харчової продукції. За даними заступниці директора Інституту аграрної економіки Ольги Ходаківської, експорт олії зріс в 10 разів, збільшується постачання на німецькі ринки меду та екологічно чистих консервованих українських овочів і фруктів, здобуває свою нішу на ринку і морозиво.

Українська олія дедалі успішніше конкурує на насиченому німецькому ринку

Водночас, як зазначила Ходаківська, з'явилися нові види продуктів, які раніше взагалі на німецький ринок не експортувалися - малина, печериці, різні види горіхів. "В України є значний потенціал експортувати черешні, дині, кавуни, лохину, суниці, журавлину і навіть такі екзотичні плоди, як ківі, що їх стали вирощувати сільські господарства на заході України", - сказала Ходаківська.

Зростаючий попит на органічну продукцію

На відміну від українських аграріїв, німецькі фермери мають значні дотації від держави, а місцевий ринок дуже насичений харчами. Здавалося б, що шансів виходу на німецькі продовольчі ринки для українських виробників просто нема. Ольга Ходаківська в інтерв'ю DW визнала, що німецький продовольчий ринок "напівзакритий не лише щодо українських, а й і інших виробників". Але навіть за умов такого розвиненого ринку і виробництва там задовольняються далеко не всі потреби німецьких споживачів.

Зокрема, попит на органічну продукцію задоволений лише частково і невпинно зростає. Українські виробники зараз більш успішно експортують аграрну сировину, ніж готову продукцію. Головним бар'єром тут є намагання німецьких партнерів організовувати переробку і створення доданої вартості і нових робочих місць в своїй країні. "Водночас, вироблені без консервантів українські соки, джеми та желе вже користуються популярністю в Німеччині. Тому українцям слід шукати в Німеччині свої ніші", - переконана заступниця директора Інституту аграрної економіки.

М´ясо птиці - одина з головних статей українського аграрного експорту

Ринок з великими можливостями

На відміну від таких європейських держав, як Франція, де їжа є елементом національної культури, в Німеччині люди схильні більше грошей витрачати на подорожі, ніж на їжу. Тому в ФРГ утримуються найнижчі ціни на продовольство в ЄС. Проте німецький ринок залишається найбільшим ринком Європи, зазначив представник німецької компанії J.M. Wirtschaftsberatungsgesellschaft und Handels GmbH Томас Шіманн.

Він зазначив, що українські виробники можуть постачати свої товари німецьким роздрібним мережам, але це буде непросто. За словами Шіманна, зараз в Німеччині відбувається повільний процес поглинання дрібних торгівців великими торговельними концернами, такими як Rewe, Aldi, Metro, Lidl та іншими. Всі вони мають свої внутрішні правила і вимоги, які треба знати українцям, щоби успішно починати з ними свій бізнес.

Як продати німцям свій товар

Одні охоче візьмуть продукцію для продажу, інші будуть вимагати довести, що саме вона буде швидко розпродаватися. Одні укладають довгострокові контракти, інші їх переукладають щопівроку. Самі контракти відрізняються від українських тим, що у них дуже докладно прописані взаємні зобов'язання і штрафні санкції за порушення термінів постачання та інші деталі. Рахунки за постачання виставляються тільки в електронному вигляді і мають відповідати німецьким стандартам.

Але є й спільні для всіх вимоги, яких слід дотримуватися українським постачальникам на німецькому ринку. Зокрема, це неодмінно має бути зрозуміла німецькомовна етикетка, з якої покупець може легко зрозуміти, що саме він купує. Продукція, що постачається до німецьких торговельних мереж, має відповідати вимогам екологічної безпеки та подальшої утилізації упаковки і бути зареєстрована в так званих "зелених пунктах" (Grüner Punkt).

Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн Данія: найдорожчий в ЄС хліб Найдорожчою для життя країною Євросоюзу залишається Данія - споживчі ціни тут 2018 року були майже на 38 відсотків вищими, ніж в середньому по ЄС. Зокрема, за даними Євростату, країна мала найвищий рівень цін на продукти харчування та безалкогольні напої - на 30 відсотків вище від середнього по ЄС. Передусім через дорогі хліб та зернові, які тут коштують у півтора рази дорожче.

Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн Австрія та Люксембург: найдорожче в ЄС м'ясо Хоч загальний рівень цін в Австрії вищий за середній у ЄС лише на 10 відсотків, ця країна разом з Люксембургом (третій згори за загальним рівнем споживчих цін) - серед лідерів за цінами на продукти харчування і безалкогольні напої. Вони тут на 25 відсотків вищі середній показник по ЄС. Найдорожчими у Австрії та Люксембурзі серед країн ЄС виявилося, зокрема, м’ясо.

Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн Ірландія і Фінляндія: не для любителів випити Фінляндії та Ірландія - серед найдорожчих країн ЄС. В них обох споживчі ціни вищі за середні по ЄС на понад 20 відсотків. Це стосується, зокрема, як продуктів харчування і безалкогольних напоїв (плюс 20 відсотків), так і алкогольних напоїв. Останні тут взагалі найдорожчі в Євросоюзі: у Фінляндії ціни на алкоголь на 82 відсотки вищі за середні в ЄС, в Ірланії - на 77 відсотків.

Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн Великобританія та Ірландія: лідери за цінами на тютюн Крім алкоголю, в Ірландії також одні з найдорожчих у ЄС цигарки. Тут, а також у Великобританії, тютюнові вироби коштують удвічі дорожче, ніж у середньому в ЄС. Причому ціновий відрив обох острівних країн від решти разючий. У Франції, яка за цим показником посідає третє місце, тютюн лише на 40 відсотків дорожчий, ніж у середньому в ЄС, тобто менш ніж у півтора рази.

Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн Німеччина: золота середина У Німеччині вартість життя вища, ніж в середньому по ЄС. Однак несуттєво. Ціни на споживчі товари та послуги у ФРН у 2018 році були на 4,3 відсотка вищими, ніж в середньому в 28 країнах-членах ЄС. Продукти харчування, безалкогольні напої та тютюн тут коштують приблизно на рівні середніх показників по Євросоюзу. А алкоголь - навтіь на 11 відсотків дешевший, ніж у середньому в ЄС.

Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн Найнижчі ціни на продукти харчування - у Румунії Найнижчими цінами на продукти харчування та безалкогольні напої у ЄС 2018 року можуть похизуватися Румунія (мінус 34 відсотки від середніх цін по ЄС), Польща (мінус 31 відсоток), Болгарія (мінус 24 відсотки). Приміром, у Польщі найдешевші в ЄС молочні продукти і яйця (мінус 29 відсотків), а в Румунії - хліб та злаки (майже вдвічі нижчі ціни за середні по ЄС).

Де у Євросоюзі найдешевші та найдорожчі харчі, алкоголь і тютюн Болгарія - найдешевша країна ЄС для життя Загалом найдешевшою країною ЄС можна вважати Болгарію. Там жителі сплачують за товари та послуги приблизно вдвічі менше, ніж в середньому по Євросоюзу. У рейтингу найдешевших продуктів серед країн ЄС Болгарія посідає третє місце. А ось алкогольні напої та тютюн тут найдешевші в ЄС: ціни на них тут відповідно на 26 та 51 відсоток нижчі за середні по Євросоюзу. Автор: Вікторія Борисюк

