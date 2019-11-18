Українські судна, які повернула РФ, прямують додому - ВМС України

Командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", які торік були затримані російською стороною із застосуванням зброї у районі Керченської протоки, прямують додому. Повідомлення було оприлюднене у понеділок, 18 листопада, на сторінці ВМС ЗСУ у соцмережі Facebook.

"Сьогодні, 18 листопада, в акваторії Чорного моря розпочато процес щодо повернення українських катерів "Нікополь", "Бердянськ" і буксира "Яни Капу". Наразі українські буксири "Титан", "Гайдамаки" та пошуково-рятувальне судно "Сапфір" разом із катерами та буксиром розпочали рух у напрямку материкової України", - зазначено у повідомленні.

Події в Керченській протоці

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники захопили в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також заарештували 24 моряків. ФСБ Росії порушила кримінальну справу та висунула усім українським морякам обвинувачення в незаконному перетині кордону. Моряки заявили, що вважають себе військовополоненими.

ЄС і США запровадили санкції щодо РФ за інцидент у Керченській протоці. А Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов'язав Росію протягом місяця звільнити моряків і повернути захоплені кораблі. У вересні Москва частково виконала цю вимогу: моряки повернулися на батьківщину в рамках узгодженого Росією і Україною обміну утримуваних осіб.

4 листопада цього року міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Російська Федерація поверне кораблі ВМС України, захоплені російською стороною поблизу Керченської протоки. 16 листопада російське видання "Комерсант" повідомило, що найближчим часом кораблі передадуть Україні. 18 листопада про передачу кораблів Україні поінформувало МЗС РФ.