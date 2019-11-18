 Українські судна, які повернула РФ, прямують додому - ВМС України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2019

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Новини

Українські судна, які повернула РФ, прямують додому - ВМС України

Українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", які Москва повернула Києву, розпочали рух у напрямку материкової України, повідомило командування ВМС ЗСУ.

Український військовий корабель у супроводі судна російської берегової охорони

Український військовий корабель у супроводі судна російської берегової охорони

Командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", які торік були затримані російською стороною із застосуванням зброї у районі Керченської протоки, прямують додому. Повідомлення було оприлюднене у понеділок, 18 листопада, на сторінці ВМС ЗСУ у соцмережі Facebook.

DW.COM

Переговори про повернення кораблів перебувають на фінальній стадії, повідомляє "Комерсант". Передача трьох суден повинна відбутися ще до саміту "нормандської четвірки", запланованого на 9 грудня. (16.11.2019)

У Прикордонному управлінні ФСБ Росії в анексованому Криму підтвердили домовленість щодо передачі захоплених кораблів Україні 18 листопада. За словами джерела "Інтерфаксу", передача відбудеться "не в Азовському морі". (17.11.2019)

МЗС РФ наголошує, що передача стала можливою в зв'язку з завершенням слідчих дій щодо кораблів, яким в РФ закидають порушення держкордону. (18.11.2019)

"Сьогодні, 18 листопада, в акваторії Чорного моря розпочато процес щодо повернення українських катерів "Нікополь", "Бердянськ" і буксира "Яни Капу". Наразі українські буксири "Титан", "Гайдамаки" та пошуково-рятувальне судно "Сапфір" разом із катерами та буксиром розпочали рух у напрямку материкової України", - зазначено у повідомленні.

Події в Керченській протоці

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники захопили в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також заарештували 24 моряків. ФСБ Росії порушила кримінальну справу та висунула усім українським морякам обвинувачення в незаконному перетині кордону. Моряки заявили, що вважають себе військовополоненими.

ЄС і США запровадили санкції щодо РФ за інцидент у Керченській протоці. А Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов'язав Росію протягом місяця звільнити моряків і повернути захоплені кораблі. У вересні Москва частково виконала цю вимогу: моряки повернулися на батьківщину в рамках узгодженого Росією і Україною обміну утримуваних осіб.

4 листопада цього року міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Російська Федерація поверне кораблі ВМС України, захоплені російською стороною поблизу Керченської протоки. 16 листопада російське видання "Комерсант" повідомило, що найближчим часом  кораблі передадуть Україні. 18 листопада про передачу кораблів Україні поінформувало МЗС РФ.

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