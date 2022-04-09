Українські священники вимагають трибунал для російського патріарха

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокремахроніку війни за другу половину дня 10 квітня.

DW далі стежить за подіями понеділка, 11 квітня (час київський):

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Замість поставки Україні німецьких БМП Marder Німеччині варто укласти угоду про постачання зброї з країнами-партнерами зі Східної Європи, в рамках якої ці країни передадуть українським військовим таку техніку або військові матеріали, які можуть бути ними негайно застосовані, заявила голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі- Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) в інтерв'ю Rheinische Post.

За її словами, "українській армії спочатку було б потрібне навчання для використання бронемашин Marder". Тому Штрак-Циммерманн пропонує, щоб східноєвропейські партнери надали Україні відповідні матеріали зі своїх запасів радянського виробництва, а потім Німеччина компенсувала би їм витрати на ці поставки.

++04:52++

Серед священників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) набирає обертів ініціатива з вимогою віддати під церковний трибунал очільника Російської православної церкви патріарха Кирила (Гундяєва) через його позицію щодо війни в Україні. Гундяєв закликав росіян об'єднатися довкола влади на тлі війни, яку Росія веде проти України. "Нехай допоможе усім нам Господь у цей складний для нашої вітчизни час об'єднатись, зокрема, й довкола влади", - сказав очільник РПЦ у недільній проповіді.

Протоієрей УПЦ МП Андрій Пінчук з Дніпропетровщини оприлюднив відкрите звернення до предстоятелів помісних православних церков, до якого станом на ніч проти 11 квітня приєдналися 190 священників. Ініціатор звернення закидає Гундяєву, що той проповідує доктрину "русского мира", яка "має бути засуджена як єресь", а також благословення злочинів війни, яку Росія розв'язала проти України. "Попри те, що патріарх Кирил протягом багатьох років у своїх публічних заявах стверджував, що вважає православних християн України своєю паствою, за яку він несе відповідальність, сьогодні він прямо благословляє фізичне знищення цієї пастви російськими військами", - зазначено у зверненні.

Відкрите звернення протоієрея Пінчука адресоване найвищій судовій інстанції світового православ’я - Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков.

++03:46++

Глава Пентагону Ллойд Остін зустрівся з українськими військовими, які проходили навчання в США, перед поверненням додому. Подякувавши їм за службу та мужність, він відзначив майстерність, з якою армія України відбиває неспровоковане вторгнення Росії, йдеться на сайті міністерства оборони США.

Українські військові проходили навчання у Військово-морській школі інструкторської та технічної підготовки малих суден у штаті Міссісіпі, а також додаткову підготовку із систем, наданих США Україні, включно з безпілотником Switchblade, зазначили у Пентагоні.

++03:09++

Росія припустилася "величезної стратегічної помилки", підштовхнувши Фінляндію і Швецію до членства у НАТО. Таку оцінку висловили посадовці двох країн в інтерв'ю The Times. Видання повідомляє з посиланням на свої джерела в урядових колах, що питання зі вступом Фінляндії і Швеції до Північноатлантичного альянсу може вирішитися до літа. За інформацією американських посадовців, на яких посилається Reuters, питання вступу двох скандинавських країн до НАТО було темою переговорів на зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу минулого тижня, до яких долучилися представники Фінляндії і Швеції.

++02.43++

Тиждень, що починається, буде вкрай напруженим через масштабні військові дії російської армії на сході України, застеріг Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, зробленому в ніч на понеділок, 11 квітня. "Але ми готуємося до цих їхніх дій. Ми відповідатимемо", - сказав президент України, пообіцявши активізувати постачання зброї, інформаційну роботу на міжнародній арені та залучення нових коштів на допомогу в обороні країни. Україна обґрунтовуватиме запровадження більш жорстких санкцій проти РФ, додав Зеленський.

++02:18++

Російські війська можуть розгорнути великий наступ з Ізюму Харківської області на Дніпро, пише NYT з посиланням на американських військових аналітиків. Прогноз був зроблений на основі супутникових знімків Maxar Technologies. На них видно колону російської техніки завдовжки у близько 13 кілометрів, що рухається у бік Ізюма. Спершу передбачалося, що вона прямує до Харкова.

++01:49++

Російські війська можуть здійснити повторну спробу захопити Київ, вважає легендарний український боксер, ексчемпіон світу Володимир Кличко. "Ми очікуємо, що російські військові сили повернуться та націляться на столицю України", - сказав Кличко в ефірі американського телеканалу ABC News в інтерв'ю, яке він давав разом із братом Віталієм - мером Києва. За словами Кличка, початкові плани російського командування не спрацювали через відмінні дії українських військових, але відступ військ РФ від Києва не означає закінчення війни - "вони просто змінили стратегію".

++00:56++

Українська економіка, згідно з прогнозом Світового банку, цього року скоротиться на 45,1 відсотків. Як повідомляє Reuters з посиланням на прогноз організації, внутрішній валовий продукт Росії тим часом, як очікується, скоротиться приблизно на 11,2 відсотка.

Згідно з оцінками аналітиків Світового банку, більше половини українських підприємств зупинили діяльність через війну, а решта працюють зі значними обмеженнями. Блокування Росією українських морських портів призвело до скорочення експорту вдвічі, а експорту зерна - на 90 відсотків.

Збитки для української інфраструктури експерти оцінюють у понад 100 мільярдів доларів станом на березень. Це більше двох третин українського ВВП. "Україні негайно потрібна масивна фінансова підтримка, оскільки країні важко підтримати економіку на плаву, а уряду доводиться в екстремальних умовах підтримувати українців, які опинилися у скрутному становищі", - зазначила Анна Б'єрде, віце-президентка Світового банку.

++00:27++

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція Німеччини останнім часом змінюється на користь України. "Говорив сьогодні із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про те, як притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах. Як посилити санкції проти Росії та як змусити Росію шукати мир. Радий зазначити, що останнім часом німецька позиція змінюється на користь України", - сказав він у відеозверненні у неділю ввечері. "Вважаю це абсолютно логічним. Оскільки саме цей курс підтримує більшість німецького народу", - заявив президент, слова якого наводить "Інтерфакс-Україна".