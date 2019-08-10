Українські ракетні війська проводять навчання з бойовою стрільбою

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України почали підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою. Про це у суботу, 5 жовтня, повідомила пресслужба командування Повітряних сил. "Головною особливістю нинішніх навчань є те, що наші підрозділи застосовуватимуть сучасний автоматизований мобільний командний пункт "Ореанда", - зазначив начальник Зенітних ракетних військ ЗСУ генерал-майор Юрій Ставський.

Навчання проводять у чотири етапи. Підрозділи опрацьовують прикриття важливих державних об'єктів у районах постійної дислокації.

У командуванні наголосили, що цього року навчання будуть масштабнішими, ніж минулого. Зокрема, залучено більше озброєння, більше особового складу, проведуть більше запусків ракет.

До навчань зенітних ракетних військ також залучено авіацію і радіотехнічні війська. Крім того, фахівці ЗРВ візьмуть участь у випробуваннях нового озброєння і здійснять контрольно-льотні випробування зенітних керованих ракет у рамках науково-дослідних робіт.