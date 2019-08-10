Українські ракетні війська проводять навчання з бойовою стрільбою

Під час навчань військові застосовуватимуть сучасний автоматизований мобільний командний пункт "Ореанда", повідомило командування Повітряних сил. Цьогорічні навчання будуть масштабнішими, ніж минулого року.
Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України почали підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою. Про це у суботу, 5 жовтня, повідомила пресслужба командування Повітряних сил. "Головною особливістю нинішніх навчань є те, що наші підрозділи застосовуватимуть сучасний автоматизований мобільний командний пункт "Ореанда", - зазначив начальник Зенітних ракетних військ ЗСУ генерал-майор Юрій Ставський.
Навчання проводять у чотири етапи. Підрозділи опрацьовують прикриття важливих державних об'єктів у районах постійної дислокації.
У командуванні наголосили, що цього року навчання будуть масштабнішими, ніж минулого. Зокрема, залучено більше озброєння, більше особового складу, проведуть більше запусків ракет.
До навчань зенітних ракетних військ також залучено авіацію і радіотехнічні війська. Крім того, фахівці ЗРВ візьмуть участь у випробуваннях нового озброєння і здійснять контрольно-льотні випробування зенітних керованих ракет у рамках науково-дослідних робіт.