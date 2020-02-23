Українські прикордонники "посилено візуально спостерігають" за пасажирами з Італії

Українські прикордонники "посилено візуально спостерігають" за пасажирами, які прибувають в Україну з Італії через виявлення там випадків зараження коронавірусом. Інформацію про це поширили серед усіх підрозділів, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"За нами залишається тільки посилене спостереження за пасажирами і в авіаційних пунктах пропуску, і на автомобільних і залізничних пунктах пропуску. Про ситуацію в Італії інформацію доведено до відома всіх наших підрозділів", - сказав він у коментарі агенції "Інтерфакс-Україна" у понеділок, 24 лютого.
Демченко зазначив, що прикордонники лише спостерігають за пасажирами. "Якщо в нас будуть якісь застереження щодо стану здоров'я пасажирів, ми радитимемо їм одразу звернутися до медиків та інформувати медичний персонал в аеропортах. І, звісно, якщо люди скажуть, що вони погано почуваються, то відразу викличемо на місце медиків", - пояснив він.
Водночас Демченко наголосив, що українські прикордонники робили це від самого початку загострення ситуації через поширення коронавірусу в світі, а зараз приділятимуть більше уваги саме італійському напрямку.
"Наразі, оскільки виділяється напрямок Італії, і ми бачимо повідомлення, що там поширюється вірусна інфекція, то ми приділяємо більше уваги саме італійському напрямку", - зазначив він.
Четверта смерть в Італії
Станом на ранок 24 лютого на півночі Італії від коронавірусу померла вже четверта людина. У регіоні Ломбардія від нього помер 84-річний чоловік. Напередодні в Італії підтвердили 152 випадки зараження коронавірусом.
Раніше уряд Італії обмежив пересування у тих районах на півночі країни, де виявили випадки інфікування. Обмеження зачепили 52 тисячі людей. Крім того, у Венеції достроково завершили карнавал, який мав тривати до 25 лютого.
Станом на 24 лютого у світі зафіксовано понад 79300 заражень коронавірусом.
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Автор: Микола Кондратенко