 Українські прикордонники ″посилено візуально спостерігають″ за пасажирами з Італії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2020

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Українські прикордонники "посилено візуально спостерігають" за пасажирами з Італії

Українські прикордонники здійснюють "посилене візуальне спостереження" за пасажирами з Італії. У прикордонному відомстві уточнили, що робили це від початку поширення коронавірусу.

Міжнародний аеропорт Бориспіль, де 24 лютого очікуються рейси з Мілана та Венеції

Міжнародний аеропорт "Бориспіль", де 24 лютого очікуються рейси з Мілана та Венеції

Українські прикордонники "посилено візуально спостерігають"  за пасажирами, які прибувають в Україну з Італії через виявлення там випадків зараження коронавірусом. Інформацію про це поширили серед усіх підрозділів, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Європейський центр з питань профілактики та контролю хвороб після спалаху коронавірусу в Італії оцінює ризик зараження для європейців на рівні від низького до помірного. (23.02.2020)

В Італії померла літня жінка, в якої виявили коронавірус. Утім, поки невідомо, чи став саме новий вірус причиною смерті. Тим часом Єврокомісія поки не бачить причин для паніки через ситуацію в Італії. (23.02.2020)

"За нами залишається тільки посилене спостереження за пасажирами і в авіаційних пунктах пропуску, і на автомобільних і залізничних пунктах пропуску. Про ситуацію в Італії інформацію доведено до відома всіх наших підрозділів", - сказав він у коментарі агенції "Інтерфакс-Україна" у понеділок, 24 лютого.

Демченко зазначив, що прикордонники лише спостерігають за пасажирами. "Якщо в нас будуть якісь застереження щодо стану здоров'я пасажирів, ми радитимемо їм одразу звернутися до медиків та інформувати медичний персонал в аеропортах. І, звісно, якщо люди скажуть, що вони погано почуваються, то відразу викличемо на місце медиків", - пояснив він.

Водночас Демченко наголосив, що українські прикордонники робили це від самого початку загострення ситуації через поширення коронавірусу в світі, а зараз приділятимуть більше уваги саме італійському напрямку.

"Наразі, оскільки виділяється напрямок Італії, і ми бачимо повідомлення, що там поширюється вірусна інфекція, то ми приділяємо більше уваги саме італійському напрямку", - зазначив він.

Четверта смерть в Італії

Станом на ранок 24 лютого на півночі Італії від коронавірусу померла вже четверта людина. У регіоні Ломбардія від нього помер 84-річний чоловік. Напередодні в Італії підтвердили 152 випадки зараження коронавірусом.

Раніше уряд Італії обмежив пересування у тих районах на півночі країни, де виявили випадки інфікування. Обмеження зачепили 52 тисячі людей. Крім того, у Венеції достроково завершили карнавал, який мав тривати до 25 лютого.

Станом на 24 лютого у світі зафіксовано понад 79300 заражень коронавірусом. 

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    Автор: Микола Кондратенко


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