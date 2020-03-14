Українські прикордонники перешкодили спробі вивезення респіраторних масок до ЄС

Прикордонники Луцького загону на пункті пропуску "Ягодин" припинили спробу вивезення з України 50 тисяч респіраторних масок, експорт яких заборонено. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у суботу, 14 березня.

"Чоловік на автомобілі "Рено" прямував з України в одну з країн Європейського Союзу з вантажем "респіраторна маска, стандарт 203 FFP2 NR". З метою протидії незаконному переміщенню через державний кордон товарів, пов'язаних з поширенням коронавірусу на території України, прикордонники ініціювали проведення заходів перевірки щодо ідентифікації товару та відповідності заявленої кількості в товаросупровідних документах", - повідомила пресслужба ДПСУ.

За підсумками перевірки прикордонники спільно з представниками митної служби виявили в автомобілі респіраторні маски класу FFP2, вивезення яких з території України заборонено урядовою остановою від 11 березня 2020 року. Загальна вага вантажу - 600 кг. Оціночна вартість, за даними Національної поліції, становить близько 50 тисяч доларів.

Український прикордонник під час огляду авто на кордоні з Польщею (фото з архіву)

"На місці працюють співробітники Управління стратегічних розслідувань області та слідчо-оперативна група поліції", - повідомляє пресслужба Нацполіції. Подію зареєстровано в журналі заяв і повідомлень громадян про вчинення кримінальних правопорушень та інші події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Заборона на експорт захисних масок через коронавірус

Як повідомлялося, український уряд нещодавно запровадив заборону на експорт засобів індивідуального захисту українського виробництва. Заборона поширюється на понад 400 українських виробників засобів індивідуального захисту. Таке рішення було ухвалено для того, щоб забезпечити українців засобами захисту під час поширення епідемії коронавірусу та хвороби COVID-19, яку він викликає. Крім того, за словами українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, також необхідно було збалансувати ринок і уникнути спекуляцій та завищення цін.