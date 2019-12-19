Українські прикордонники не впустили до країни групу російських акторів

Державна прикордонна служба не пустила в Україну групу російських акторів. Про це в неділю, 19 січня, повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України. "В аеропорту Запоріжжя прикордонний контроль на в'їзд в Україну не пройшла група акторів з Російської Федерації. Вони прибули рейсом з Варшави", - зазначається в повідомленні.

За даними прикордонників, під час оформлення стосовно одного з іноземців спрацювала база даних щодо вивчення додаткових обставин перетину ним державного кордону. "Як встановили співробітники Держприкордонслужби, громадянин Росії незаконно відвідував окуповану його країною територію Криму. Прикордонники відмовили йому в перетині кордону, а також довели рішення про заборону в'їзду на територію нашої держави і проставили відмітку в паспортному документі", - зазначили в прикордонній службі. Ще троє росіян не змогли пояснити доцільність та мету свого перебування в Україні.

Як повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на свої джерела, заборона в'їзду стосується Сергія Колєснікова, а мету свого перебування в Україні не змогли пояснити Лариса Удовиченко, Андрій Бутін та особа, що їх супроводжувала. Марат Башаров, який разом з іншими акторами мав брати участь у гастролях у Запоріжжі, Одесі та Києві, в Україну нібито не прилетів.

За українських даними прикордонників, потягом 2019 року у в'їзді в Україну відмовили понад 7300 російським громадянам, стосовно яких діяла заборона в'їзду чи які перевищили термін перебування в Україні, або стосовно яких була наявна інформація, що вони незаконно відвідували окуповані території.