 Українські прикордонники не впустили до країни групу російських акторів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Українські прикордонники не впустили до країни групу російських акторів

В аеропорту Запоріжжя українські прикордонники не впустили до країни групу російських акторів, один з яких відвідував анексований Крим. За даними ЗМІ, вони прилетіли в Україну на гастролі.

російські паспорти

Укаїнські прикордонники не впустили групу російських акторів

Державна прикордонна служба не пустила в Україну групу російських акторів. Про це в неділю, 19 січня, повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України. "В аеропорту Запоріжжя прикордонний контроль на в'їзд в Україну не пройшла група акторів з Російської Федерації. Вони прибули рейсом з Варшави", - зазначається в повідомленні.

За даними прикордонників, під час оформлення стосовно одного з іноземців спрацювала база даних щодо вивчення додаткових обставин перетину ним державного кордону. "Як встановили співробітники Держприкордонслужби, громадянин Росії незаконно відвідував окуповану його країною територію Криму. Прикордонники відмовили йому в перетині кордону, а також довели рішення про заборону в'їзду на територію нашої держави і проставили відмітку в паспортному документі", - зазначили в прикордонній службі. Ще троє росіян не змогли пояснити доцільність та мету свого перебування в Україні.

DW.COM

Представникам російських телеканалу RT та агентства Sputnik не надали акредитації на Глобальну конференцію зі свободи преси. У Лондоні пояснюють активною роллю цих ЗМІ в "поширенні дезінформації". (08.07.2019)

Основна причина відмови у в'їзді - неможливість підтвердити мету візиту. Також відмовляли тим, хто незаконно відвідував тимчасово окуповані території України. (15.07.2019)

Як повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на свої джерела, заборона в'їзду стосується Сергія Колєснікова, а мету свого перебування в Україні не змогли пояснити Лариса Удовиченко, Андрій Бутін та особа, що їх супроводжувала. Марат Башаров, який разом з іншими акторами мав брати участь у гастролях у Запоріжжі, Одесі та Києві, в Україну нібито не прилетів.

За українських даними прикордонників, потягом 2019 року у в'їзді в Україну відмовили понад 7300 російським громадянам, стосовно яких діяла заборона в'їзду чи які перевищили термін перебування в Україні, або стосовно яких була наявна інформація, що вони незаконно відвідували окуповані території.

Дивитись відео 05:18

Фактчек DW: чи справді в Криму відпочили понад мільйон українців? (09.01.2020)

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: чи справді в Криму відпочили понад мільйон українців? (09.01.2020)  

Також за темою

Ukraine SBU Mitarbeiter Symbolbild

СБУ заборонила російському шансон-гурту "Воровайки" в'їзд до України 19.12.2019

З метою гарантування національної безпеки України російському гурту "Воровайки" заборонили в'їзд до України, кажуть у СБУ. Серед пісень цього шансон-гурту є й така, де оспівується анексія Криму.

Ukraine Festgesetztes Schiff Nord

Капітан російського судна "Норд" повернувся до Криму 11.02.2019

Капітан судна "Норд" Володимир Горбенко, якого розшукують в Україні, дав у Керчі інтерв'ю російським журналістам. За його словами, він перетнув адмінкордон із Кримом. Державна прикордонна служба України це заперечує.

DW Reportage aus der Südukraine - Emissionen vom Crimean Titan

Крим: КП на адмінмежі працюють, а в Армянську погіршилася ситуація 15.09.2018

Українські прикордонники знову відкрили КП "Каланчак" і "Чаплинка" на адмінмежі з Кримом, закриті через забруднення повітря "Кримським титаном". Тим часом повідомляється про погіршення екологічної ситуації в Армянську.

Реклама

Докладно

Прапори Євросоюзу та Німеччини перед будівлею Бундестагу

Як в Німеччині захищають прапори інших держав

У Німеччині вирішать, чи підлягатимуть прапори ЄС та зарубіжних країн такому ж захисту, як державні символи самої ФРН.  

Судно-трубоукладач швейцарської компанії Allseas

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи (фотогалерея)

"Північний потік-2", "Турецький потік", Eugal, EastMed, Baltic Pipe, Tanap, Tap, IGB. Які завдання цих газопроводів?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  