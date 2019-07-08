Українські політики обурені телемостом між "Росія24" та NewsOne

Українські політики та низка партій розкритикували намір провести телеміст за участю російського телеканалу "Росія24" та українського NewsOne. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав відмовитися від заходу. "Звертаюся до журналістів та керівників каналу: згадайте, з ким у нас війна на Сході, хто вбиває наших хлопців на Донбасі, руйнує українські міста та анексував Крим. Згадайте - і відмовтесь від цього проєкту. Не грайте на руку ворогу", - написав глава уряду на своїй сторінці у Facebook ввечері у неділю, 7 липня. Він наголосив, що "реванш вже не просто "шкрябається в двері", а вже заходить в квартири українців через канали кума Путіна".

Проти проведення телемосту також виступили партії "Європейська солідарність" експрезидента Петра Порошенка та "Голос" Святослава Вакарчука. "Ми вважаємо, що проведення так званого "телемосту - це виключна провокація з боку Кремля. Це ще один механізм впливу на українців під час виборчої кампанії", - йдеться у заяві "Європейської солідарності".

В "Голосі" зазначили, що інформаційна окупація України така ж загрозлива перспектива, як і окупація територій. "Це не телеміст, а телеміна. Це - загроза для національної безпеки", - заявив Вакарчук.

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що проведення телемосту між російським та українським телеканалами нині неприпустимо. "Я переконана, що "говорити треба" тоді, коли не будуть гинути люди, коли будуть виведені війська, коли буде відновлений кордон під контролем України. А в теперішніх умовах телеміст - це інформаційна атака, складова гібридної війни проти України", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Партія "Національний Корпус" вимагає, щоб президент України Володимир Зеленський відреагував на запланований телеміст. "Мета цієї інформаційної диверсії - очевидна. Програма максимум - символічно поставити Україну в принизливу позу розкаяння і капітуляції перед силою РФ, додати Медведчуку балів перед виборами. Програма мінімум, якщо не вийде - показати, що ініціативи миру між Україною та РФ зривають "фашисти" і, знову ж-таки, додати балів Медведчуку перед виборами", - написав в блозі на порталі видання "Українська правда" лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький. Вдень 8 липня біля офісу президента в Києві запланована акція протесту об'єднаних націоналістів з вимогою до Зеленського протягом доби дати відповідь на підготовку телемосту.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Данилюк наголосив, що порівняння цього телемосту з телемостом "США-СРСР" у 1986 році є дешевою маніпуляцією. "Зараз нам пропонують "з'єднати" внутрішньокремлівську пропаганду з її філіалом у Києві і видають це за "прорив" у відносинах між "братніми" народами", - написав він у Facebook, зазначивши, що РНБО працює над рішенням щодо телемосту.

Своєю чергою в NewsOne заявили, що ідея телемосту "Треба поговорити" між "людьми в студії NewsOne і народом Росії" викликала шквал дзвінків і звернень з боку глядачів, які "з нетерпінням і величезним інтересом чекають цієї події".

"Сьогодні, коли щодня гинуть українські солдати, а політики попередньої і теперішньої влади продовжують бездіяти, ми вважаємо своїм журналістським обов'язком вийти на такий відкритий діалог між народами України і Росії. І ми хочемо змусити політиків йти на переговори заради миру", - йдеться у заяві каналу. При цьому NewsOne не повідомив у своїй заяві, з яким саме російським каналом запланований телеміст.

7 липня ведучий програми "Вести недели" на російському каналі "Россия 24" Дмитро Кисельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити" з українським телеканалом NewsOne. Телеміст запланований на 12 липня. Як повідомлялося, власником NewsOne є депутат Верховної Ради Тарас Козак (фракція "Опозиційний блок"), наближений до одного із лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука.