Українські політв'язні в Росії (Фотогалерея)

У російському Ростові-на-Дону 23 липня почався судовий розгляд справи українця Павла Гриба, якого звинувачують у тероризмі. Про інших українців, які перебувають за ґратами у РФ, - у фотогалереї DW.
Суд в Ростові-на-Дону почав розгляд по суті справи українця Павла Гриба, якого в РФ звинувачують у терористичній діяльності. Він відкидає обвинувачення. (23.07.2018)
Олег Сенцов не орієнтується в датах. Режисер пішов на компроміс із лікарями, повідомив його адвокат уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій. (19.07.2018)