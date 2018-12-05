Українські моряки в російському полоні - репортаж з Москви (відео)

"Нам заборонили чомусь передавати вівсяні пластівці і заборонили "доширак". Ще там були імбир та йогурти - чомусь не можна. У кожному СІЗО - свої правила, яка логіка в цьому - не зрозуміло", - скаржаться волонтери. Адвокат додає: "Відбувається суттєве обмеження права на захист. Не дають можливості зустрітися із підзахисним". Тим часом у Громадській спостережній комісії Москви запевняють у задовільних умовах утримання українських військовополонених. Дивіться репортаж DW із Москви: