 Українські моряки в російському полоні - репортаж з Москви (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.12.2018

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Політика й суспільство

Українські моряки в російському полоні - репортаж з Москви (відео)

Волонтери збирають гроші та гуманітарну допомогу для ув'язнених РФ українських моряків. Адвокати намагаються потрапити до підзахисних. А у Громадській спостережній комісії Москви запевняють, що морякам нічого не бракує.

СІЗО Лефортово, де утримують українських моряків

СІЗО "Лефортово", де утримують українських моряків

"Нам заборонили чомусь передавати вівсяні пластівці і заборонили "доширак". Ще там були імбир та йогурти - чомусь не можна. У кожному СІЗО - свої правила, яка логіка в цьому - не зрозуміло", - скаржаться волонтери. Адвокат додає: "Відбувається суттєве обмеження права на захист. Не дають можливості зустрітися із підзахисним". Тим часом у Громадській спостережній комісії Москви запевняють у задовільних умовах утримання українських військовополонених. Дивіться репортаж DW із Москви: 

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Під арештом чи в полоні: яка доля чекає на українських моряків у Криму

Захоплені поблизу Керченської протоки українські моряки заарештовані судами анексованого Криму. Їм загрожує до шести років позбавлення волі. Спільної стратегії захисту українців адвокати наразі не мають. (29.11.2018)  

У Москві повідомили про стан затриманих українських моряків

Двоє затриманих Росією українських моряків мають легкі травми, у третього поранені обидві ноги, повідомила російська обмудсменка після їхнього відвідування. Вони забезпечені теплими речами та ліками. (04.12.2018)  

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Поки волонтери збирають кошти та гуманітарну допомогу для ув'язнених Росією українських моряків, поки адвокати намагаються потрапити до підзахисних, у російській Громадській спостережній комісії Москви запевняють, що морякам нічого не бракує.

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У Москві повідомили про стан затриманих українських моряків 04.12.2018

Двоє затриманих Росією українських моряків мають легкі травми, у третього поранені обидві ноги, повідомила російська обмудсменка після їхнього відвідування. Вони забезпечені теплими речами та ліками.

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