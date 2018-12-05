Українські моряки в російському полоні - репортаж з Москви (відео)

Волонтери збирають гроші та гуманітарну допомогу для ув'язнених РФ українських моряків. Адвокати намагаються потрапити до підзахисних. А у Громадській спостережній комісії Москви запевняють, що морякам нічого не бракує.
"Нам заборонили чомусь передавати вівсяні пластівці і заборонили "доширак". Ще там були імбир та йогурти - чомусь не можна. У кожному СІЗО - свої правила, яка логіка в цьому - не зрозуміло", - скаржаться волонтери. Адвокат додає: "Відбувається суттєве обмеження права на захист. Не дають можливості зустрітися із підзахисним". Тим часом у Громадській спостережній комісії Москви запевняють у задовільних умовах утримання українських військовополонених. Дивіться репортаж DW із Москви:
Офіційний Київ шукає способи посилити міжнародний тиск на Москву. Президент Порошенко анонсував новий позов до суду ООН. (04.12.2018)
Захоплені поблизу Керченської протоки українські моряки заарештовані судами анексованого Криму. Їм загрожує до шести років позбавлення волі. Спільної стратегії захисту українців адвокати наразі не мають. (29.11.2018)