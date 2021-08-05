Українські каноїстки виграли срібло на Олімпіаді

Українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Четверікова у суботу, 7 серпня, виграли срібні медалі у веслуванні на каное серед жіночих дуетів на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх у Токіо.

"У фінальному заїзді на дистанції 500 метрів наші дівчата у каное-двійці поступилися лише чемпіонкам світу, представницям Китаю Сюй Шисяо і Сунь Меня", - йдеться у повідомленні Національного олімпійського комітету України у соцмережі Facebook.

При цьому бронза дісталася канадським каноїсткам Лоуренс Вінсент-Лапойнт і Кеті Вінсент.

Раніше Людмила Лузан на Олімпіаді в Токіо вже здобула бронзову медаль за веслування на каное-одиночці на 200 метрів. Ця дисципліна дебютувала на цьогорічних Олімпійських іграх.

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Як повідомлялося, раніше, 5 серпня, також срібну медаль на Олімпіаді в Токіо завоювала українська каратистка Анжеліка Терлюга . Вона стала першою українкою в історії, яка виграла поєдинок на олімпійському турнірі в цьому виді спорту у ваговій категорії до 55 кілограмів.

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