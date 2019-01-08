Українські заробітчани переорієнтувалися з Росії на Польщу (відео)

Коли Петро їде на заробітки в Польщу - а це, фактично, кожні два місяці - немалому господарству має давати раду дружина. Тому кожного свого приїзду Петро намагається надолужити роботу по господарству, щоб рідні не були змушені просити допомоги у сусідів. Петро - будівельник, тож постійно їздить на заробітки в інші регіони України або за кордон. Так працює ще з 1994 року. Останні 10 років він їздив переважно в Росію та у Польщу. Але після 2014 - лише у Польщу. Петро поділився з DW своїми враженнями про життя заробітчанина в Росії та Польщі.



