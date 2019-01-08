Українські заробітчани переорієнтувалися з Росії на Польщу (відео)

Через безвіз та війну на Донбасі дедалі більше українців обирають для заробітків не Росію, а Європу, зокрема Польщу. Про життя на дві країни - репортаж DW з Волині.
Коли Петро їде на заробітки в Польщу - а це, фактично, кожні два місяці - немалому господарству має давати раду дружина. Тому кожного свого приїзду Петро намагається надолужити роботу по господарству, щоб рідні не були змушені просити допомоги у сусідів. Петро - будівельник, тож постійно їздить на заробітки в інші регіони України або за кордон. Так працює ще з 1994 року. Останні 10 років він їздив переважно в Росію та у Польщу. Але після 2014 - лише у Польщу. Петро поділився з DW своїми враженнями про життя заробітчанина в Росії та Польщі.
Постійно за кордоном працюють понад три мільйона українців, а ще до дев'яти мільйонів виїжджають тимчасово, повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева. Більшість з них працевлаштовані у Польщі. (22.12.2018)
Нерухомість, ремонти і освіта дітей - типові інвестиції українців, які поїхали на заробітки за кордон. Утім, тренди поступово міняються. (23.11.2018)
Кілька мільйонів українців заробляють гроші за кордоном. У яких випадках вони мають сплачувати на них податки в Україні, а в яких - ні? DW розпитала львівського юриста Антона Подільчака. (29.11.2018)
З України на заробітки виїжджає не більше людей, ніж з Польщі, заспокоює українців генпрокурор Юрій Луценко. DW перевірила, чи справді це так. (09.11.2018)
У Німеччині нестача робочих рук. Уряд розробляє закон, щоб спростити приїзд іноземних спеціалістів. У яких містах та регіонах ФРН легше знайти роботу і де більш-менш доступні ціни на оренду житла? (30.08.2018)