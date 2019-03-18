 Українські десантники беруть участь у навчаннях Saber Guardian-2019 в Румунії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2019

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Новини

Українські десантники беруть участь у навчаннях Saber Guardian-2019 в Румунії

Під час навчань у Румунії, в яких беруть участь військові з 15 країн, українські десантники мають відпрацювати бойові накази за стандартами НАТО.

Українські військові беруть участь в навчаннях у Румунії

Українські військові беруть участь в навчаннях у Румунії

Українські десантники беруть участь у міжнародних навчаннях Saber Guardian-2019, що проходять на території Румунії. Про це у вівторок, 4 червня, повідомила прес-служба командування десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У навчаннях беруть участь представники Албанії, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Вірменії, Греції, Грузії, Італії, Литви, Латвії, Македонії, Польщі, Німеччини, Румунії, США та України. Україну на цих маневрах представляє ротна-тактична група 25 окремої повітряної Дніпропетровської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України.

DW.COM

У 2019 році в Україні планується провести кілька масштабних багатонаціональних військових навчань, зокрема, "Сі Бриз-2019", "Репід Трайдент-2019" та "Воріер Вотчер-2019". (26.02.2019)

Близько 600 військових Литви візьмуть участь у навчаннях з протидії гібридним загрозам. До навчань залучені сили швидкого реагування, правоохоронці та добровольці. (18.03.2019)

Українські десантники будуть виконувати завдання в рамках навчань у складі механізованого батальйону Збройних сил Румунії за підтримки інструкторів міжнародного центру миротворчості та безпеки на території міжнародного навчального центру у селі Чінку.

"Першим етапом навчання для українських десантників є планування майбутніх дій на наступні етапи маневрів, відпрацювання бойових наказів за стандартами НАТО та постановки завдань особовому складу на наступний день навчань", - йдеться у повідомленні. Навчання будуть проходити понад два тижні в кілька етапів на різних ділянках військового полігону.

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