Українські десантники беруть участь у навчаннях Saber Guardian-2019 в Румунії

Українські десантники беруть участь у міжнародних навчаннях Saber Guardian-2019, що проходять на території Румунії. Про це у вівторок, 4 червня, повідомила прес-служба командування десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У навчаннях беруть участь представники Албанії, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Вірменії, Греції, Грузії, Італії, Литви, Латвії, Македонії, Польщі, Німеччини, Румунії, США та України. Україну на цих маневрах представляє ротна-тактична група 25 окремої повітряної Дніпропетровської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Українські десантники будуть виконувати завдання в рамках навчань у складі механізованого батальйону Збройних сил Румунії за підтримки інструкторів міжнародного центру миротворчості та безпеки на території міжнародного навчального центру у селі Чінку.

"Першим етапом навчання для українських десантників є планування майбутніх дій на наступні етапи маневрів, відпрацювання бойових наказів за стандартами НАТО та постановки завдань особовому складу на наступний день навчань", - йдеться у повідомленні. Навчання будуть проходити понад два тижні в кілька етапів на різних ділянках військового полігону.