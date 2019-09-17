Українські військові почали готуватися до відведення військ по всій лінії розмежування - ООС

Українські військові оголосили про початок підготовки до відведення військ по всій лінії розмежування на Донбасі. Про це розповів командувач операції ОС генерал-лейтенант Володимир Кравченко, повідомляє пресслужба ООС у середу, 18 вересня.

"На сьогодні проводяться підготовчі заходи з відведення військ уздовж всієї лінії розмежування", - йдеться у повідомленні. За словами Кравченка, відповідне завдання визначили начальник генерального штабу Збройних Сил України, міністр оборони та президент України.

Кравченко зазначив, що Об'єднані сили готові до відведення військ по всій лінії розмежування. Водночас, він зауважив, що все залежатиме від дзеркальних дій з протилежного боку.

Також Кравченко поінформував, що в Станиці Луганській триває підготовка до початку відновлення мосту. Зазначається, що українські військові підготували майданчик для будівельної техніки і для розміщення будівельних матеріалів. Також українські військові розширили та відновили дорожнє покриття під'їзної дороги, крім того, запланований запуск додаткового автобусу для комфортнішого перетину лінії зіткнення.

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