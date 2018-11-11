Українські військовополонені в Німеччині: як живуть їхні нащадки (відео)

"Вітаю" - це єдине слово, яке син українського військовополоненого Ганс Загрудний знає рідною мовою батька. Хоча в Україні 90-річний ювіляр ніколи не був. Батько Ганса Іван Загрудний народився на Херсонщині, у селищі Верхній Рогачик, і потрапив у полон під час Першої світової війни. А коли вийшов з табору, то спершу працював перукарем у Нюрнберзі, а згодом переїхав до Вецлара, де познайомився з майбутньою дружиною. Побравшись, молода родина з'їздила в Україну. Мама була вражена людьми і неймовірною природою цієї країни, згадує Ганс.