Українські військовополонені в Німеччині: як живуть їхні нащадки (відео)

У Першу світову війну до німецького полону потрапили десятки тисяч українців. DW зустрілася із сином колишнього українського військовополоненого та знайшла меморіал, присвячений українцям, загиблим у Першій світовій.
Комп'єнське перемир'я 11 листопада 2018 року поклало край Першій світовій, яку тоді вважали найкривавішою та найжахливішою війною у історії людства
"Вітаю" - це єдине слово, яке син українського військовополоненого Ганс Загрудний знає рідною мовою батька. Хоча в Україні 90-річний ювіляр ніколи не був. Батько Ганса Іван Загрудний народився на Херсонщині, у селищі Верхній Рогачик, і потрапив у полон під час Першої світової війни. А коли вийшов з табору, то спершу працював перукарем у Нюрнберзі, а згодом переїхав до Вецлара, де познайомився з майбутньою дружиною. Побравшись, молода родина з'їздила в Україну. Мама була вражена людьми і неймовірною природою цієї країни, згадує Ганс.
21 вересня в усій Європі б'ють у дзвони, нагадуючи про жахи війн. Цього року таким чином згадують і про закінчення Першої світової. До речі, під час тієї страшної м'ясорубки дзвони часто переплавляли на гармати. (21.09.2018)
Перша світова війна завершилася 100 років тому, але Франція, Великобританія та Німеччина зовсім по-різному згадують ті події. Про що це свідчить? (08.11.2018)
Після Першої світової війни дипломати намагалися не лише досягти миру, а й створити новий світопорядок, але складність цього надзавдання звела їхні зусилля нанівець. Про це історик Єрн Леонгард розповів у інтерв'ю DW. (08.11.2018)
Сто років тому на чолі України став Павло Скоропадський. Його "гетьманство", яке тривало неповних вісім місяців з благовоління німецького кайзера, - один з найбільш строкатих епізодів революційних років. (29.04.2018)