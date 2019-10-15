Українсько-російські відносини

Більшість росіян та українців добре ставляться один до одного - опитування

За даними спільного опитування КМІС та "Левада-центру", більшість жителів України та Росії добре ставляться один до одного. До того ж, за останні півроку кількість людей з позитивним ставленням помітно збільшилась.