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Українсько-російські відносини

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Українсько-російські відносини".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Більшість росіян та українців добре ставляться один до одного - опитування

Більшість росіян та українців добре ставляться один до одного - опитування 15.10.2019

За даними спільного опитування КМІС та "Левада-центру", більшість жителів України та Росії добре ставляться один до одного. До того ж, за останні півроку кількість людей з позитивним ставленням помітно збільшилась.
Редактор РИА Новости Украина залишиться за ґратами

Редактор "РИА Новости Украина" залишиться за ґратами 19.07.2019

Подільський районний суд Києва відмовив адвокатам редактора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського у звільненні під особисте зобов'язання. Вишинський буде під вартою щонайменше до 19 вересня.
Улюбленці Кремля: російські блага українських політиків

Улюбленці Кремля: російські блага українських політиків 12.07.2019

Москва на виборах в Україні демонстративно підтримує "Опозиційну платформу - За життя". Лідери цієї партії хочуть відновлення відносин з Росією. Крім проросійських гасел, їх вирізняють і фінансові інтереси у Росії.
Коментар: Несистемний Зеленський проти системи Путіна

Коментар: Несистемний Зеленський проти системи Путіна 03.05.2019

Господар Кремля може повторити помилку Порошенка - втягуючись в затяжне протистояння з коміком Зеленським, Путін сам може стати смішним, вважає журналіст Сергій Руденко.
Життя без Росії: Путін змусив Україну шукати інші ринки

Життя без Росії: Путін змусив Україну шукати інші ринки 04.12.2018

На тлі політичного протистояння між Москвою і Києвом продовжують сходити нанівець і економічні відносини. Нові ринки збуту Україна знаходить по всьому світі.
Клімкін: Україні не потрібні дипломатичні відносини з Росією

Клімкін: Україні не потрібні дипломатичні відносини з Росією 30.11.2018

Український міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що дипломатичні відносини з РФ не потрібні Україні. Міністр також поінформував про припинення дії близько 50 договорів з Росією.
Словаччина: російський посол назвав українського д..лом

Словаччина: російський посол назвав українського "д..лом" 27.07.2018

Посол Росії в Словаччині Дмитро Ковальков вважає, що за слово "д..л" на адресу українського колеги Юрія Мушки у Facebook він перепрошувати не має.
В адміністрації Порошенка спростовують непублічні контакти з Путіним

В адміністрації Порошенка спростовують непублічні контакти з Путіним 21.01.2018

Речник російського президента заявив про зустрічі Володимира Путіна з Петром Порошенком, про які не повідомляють громадськості. В адміністрації українського президента такі контакти спростовують.
Коментар: Анексія не за розкладом

Коментар: Анексія не за розкладом 27.02.2016

Як би склалися українсько-російські відносини, якби 27 лютого 2014 року Росія не вдалася до силового захоплення урядових приміщень у Криму? Думка українського журналіста Сергія Руденка - спеціально для DW.
Україна не боїться перезавантаження США і Росії

Україна не боїться "перезавантаження" США і Росії 16.04.2009

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Раїса Богатирьова вважає, що поліпшення відносин Сполучених Штатів з Росією Україні не зашкодить.
Німецький політолог: криза в Грузії – «фатальний сигнал» Україні

Німецький політолог: криза в Грузії – «фатальний сигнал» Україні 11.08.2008

Експерт з питань Східної Європи Герхард Сімон в інтерв’ю українській редакції «Німецької хвилі» про те, чи варто Києву втручатися в конфлікт на Кавказі, українсько-російські відносини та вступ України до НАТО.
Українсько-російські відносини: Без надії на прорив

Українсько-російські відносини: Без надії на прорив 22.12.2006

Українські дипломати очікують, що нинішня зустріч глав держав буде результативною – до підписання підготовані декілька міждержавних угод. Водночас оглядачі зазначають, що на поступ у найбільш важливих для України питаннях розраховувати не варто.