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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Українсько-російські відносини".
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За даними спільного опитування КМІС та "Левада-центру", більшість жителів України та Росії добре ставляться один до одного. До того ж, за останні півроку кількість людей з позитивним ставленням помітно збільшилась.
Українські дипломати очікують, що нинішня зустріч глав держав буде результативною – до підписання підготовані декілька міждержавних угод. Водночас оглядачі зазначають, що на поступ у найбільш важливих для України питаннях розраховувати не варто.