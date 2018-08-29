Українсько-німецьке кіно: чи вибухне херсонський "Вулкан"?

Безкрайній степ, виснажлива спека, палючий вітер, засохлі бур'яни зростом з людину, розпечені під сонцем кавуни, розбиті дороги, міражі, тотальна безнадія, телевізор з Путіним, любов до землі, час, який неквапно тягнеться у полях зав'ялих соняшників, та пошук сенсів. Це все Херсонщина. Це все фільм українсько-німецький фільм "Вулкан", який вийшов в український прокат 4 квітня. "Херсонської області мало в кіно, музиці і культурі. Це завжди була лише транзитна область на дорозі до Криму, тепер вона - "прикордонна". Цей регіон відомий або комічними, або трагічними речами. Але там живуть реальні люди, і реальність у них особлива", - розповів DW Роман Бондарчук, режисер фільму.

Українська провінція поза логікою

За його словами, задумав зняти фільм з'явився у нього ще в 2011 році після знайомства з "дядею" Вовою, жителем містечка Берислав поблизу Каховського водосховища. За радянських часів він був директором рибколгоспу, а після розпаду СРСР почав знову шукати своє місце в житті та винаходити безумні бізнес-проекти, наприклад, викопувати рештки німецьких солдатів з-під землі й продавати їх родичам у Німеччину. До їхньої реалізації справа, щоправда, не дійшла.

Вова став прототипом одного з герої стрічки, через якого режисер намагався показати ставлення людей українського півдня до буденної реальності та пошуку себе в цій реальності. "Мене зацікавив цей персонаж, але поспілкувавшись з ним ближче, зрозумів, що всі ці його дивні ідеї – від відсутності можливостей. Це його природне бажання хоч щось зробити, змінити в житті", - каже режисер.

Події у фільмі "Вулкан" відбуваються на Херсонщині

Сценарій фільму змінювався протягом років. На цього впливали трансформації, які відбувалися з Україною: Майдан, анексія Криму, війна на Донбасі. Так викристалізувався сюжет стрічки: перекладач київського офісі ОБСЄ Лукас у складі моніторингової місії вирушає на адмінмежу з Кримом. Після декількох дивних збігів обставин Лукас залишається сам у маленькому містечку на півдні України. Не знаючи куди йти, він опиняється в хаті місцевого дивака на ім'я Вова, який був на Майдані, воював на Донбасі, але повернувся туди, де безвихідь. Слідуючи за Вовою, Лукас повільно занурюється у життя української провінції, у світ, який виходить за рамки його уяви, де речі виглядають повністю відірваними від реальності та позбавлені усякої логіки чи структури.

Міжнародні відзнаки

Цей фільм - результат українсько-німецької кооперації. П'ять мільйонів гривень на фільм "Вулкан" Романа Бондарчука виділило державне агентство України з питань кіно, ще таку ж саму суму виділили компанія Elemag Pictures та фонд Mitteldeutsche Medienförderung з німецького Лейпцига. Також частину коштів вклала у фільм продюсерська компанія з Монако. Постпродакшин фільму здійснила німецька компанія ARRI Media. Художники з ФРН на основі історичних фотографій українських сіл початку ХХ століття відтворювали сцени затопленого села на дні Каховського водосховища.

Режисер Роман Бондарчук отримав за фільм "Вулкан" низку нагород

Світова прем'єра фільму відбулася влітку минулого року на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах та на Filmfest München у Мюнхені. Стрічка вже об'їздила 45 міжнародних фестивалів та здобула вісім престижних відзнак, з яких кілька гран-прі: на фестивалях у Вірменії, Китаї, Хорватії та Марокко. Крім того, в березні 2019 року Роман Бондарчук був відзначений за фільм Національною премією України імені Тараса Шевченка.

Універсальна історія

У фільмі знімаються лише двоє професійних українських акторів - Віктор Жданов, який зіграв Вову, та Христина Дейлик, яка зіграла доньку Вови Марушку. Більшість дієвих осіб у фільмі - це місцеві мешканці зі своїм неповторним діалектом та фактурністю. Для Сергія Степанського, який грає у фільмі головного героя Лукаса, це був акторський дебют. За фахом він звукорежисер, який працював над такими фільмами, як "Плем'я", "Нюхач", "Стрімголов". "Це мій перший і єдиний акторський досвід. Для мене "Вулкан"- це універсальна історія, де є багато шарів, які завжди будуть бентежити душі людей. Це про пошук себе і того, хто я у цьому світі, чи можу я щось змінити, чи скласти лапки і плисти за течією", - каже Сергій Степанський.

На його переконання, Херсонська область, де знімалась стрічка, є просто багатогранним тлом, на якому відбуваються ментальні пошуки героїв, і така історія могла трапитися будь-де і будь з ким, хто шукає себе і не може знайти. "Від'їжджаєте на 30 кілометрів від Києва і можете побачити те ж саме. Просто в іншому вигляді, не в степах, а в лісах. Те ж саме могло б відбуватися у Рівненській області, наприклад, де бурштин, де люди живуть зі своїм укладом і поняттями про землю, не думаючи, що там жити і їхнім дітям", - переконаний актор.

Українські кінотеатри демонструватимуть "Вулкан" до кінця квітня

Враження від фільму

Уже два тижні стрічка демонструється в українських кінотеатрах. Десь аншлаги і повні зали. Десь на сеанс приходять лише одиниці. "Протягом всього фільму мене не полишало питання, чи дійсно в Україні є люди, які живуть ось так? Гнітюче, але мені фільм сподобався. Він глибокий", - каже відвідувачка київського кінотеатру "Жовтень" Альона Гурківська, яка подивилася "Вулкан". "Це фільм про те, що в кількамільйонному Києві є цивілізація, інтернет, кав'ярні, життя бурхливе, але їдеш в регіони - і там життя зовсім інше. У Херсонській області взагалі здається, що час зупинився, там середньовіччя. Але дійсно люди так там живуть", - ділиться своїми враженнями від фільму Василь Бабич.

Фільм "Вулкан" будуть демонструвати в українських кінотеатрах до кінця квітня. За словами Романа Бондарчука, покази можуть бути подовжені, якщо буде інтерес глядачі до нового українського кіно.