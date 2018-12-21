Українського юриста засудили в РФ до восьми років у справі про шпигунство

Обласний суд у російському Нижньому Новгороді засудив українського юриста Ігоря Кияшка до восьми років колонії суворого режиму, визнавши його винним у підготовці контрабанди військового обладнання і шпигунстві, повідомила в середу, 26 грудня, російська газета "Коммерсант". Інформацію про вирок агенції "Інтерфакс" також підтвердив представник судових органів Нижньогородської області Валерій Лазарєв.

Справа Кияшка слухалася в закритому режимі у зв'язку з наявністю в матеріалах розслідування документів, що містять державну таємницю РФ. За висновком суду, Ігор Кияшко, який часто відвідував Нижній Новгород для купівлі бактеріофагів для своєї дитини, виконував завдання Служби безпеки України (СБУ). Він нібито шукав деталі двигунів військових літаків і збирав технічну документацію щодо встановлення зенітно-ракетних комплексів С-400, що випускаються Нижньогородським машинобудівним заводом концерну "Алмаз-Антей".

Кияшко був затриманий 10 квітня співробітниками ФСБ Росії в одному з готелів міста під час купівлі 42 лопаток авіаційних двигунів для винищувачів МіГ-29. За версією слідства, Кияшко, "знаючи про існуючий попит і дефіцит на оборонних підприємствах України" на робочі лопатки для виробництва турбореактивних двигунів РД-33, вирішив вивезти їх з Росії контрабандою. За версією слідства, ці лопатки були призначені для підприємств концерну "Укроборонпром". Знайти деталі він попросив жителя Нижнього Новгорода, який повідомив про це ФСБ.

Кияшко не заперечував своїх намірів передати СБУ деталі літакових двигунів та визнав провину в спробі контрабанди. Однак його звинуватили і в тому, що він хотів купити у жителя Нижнього Новгорода і копії документів на С-400. Цю інформацію він заперечував, стверджуючи, що секретні документи йому підкинули під час затримання. Захист Ігоря Кияшка не оскаржуватиме вирок, щоб уникнути посилення покарання.

Нагадаємо, влітку цього року за звинуваченнями в шпигунстві в Росії до 12 років засудили українського журналіста Романа Сущенка. Сущенко свою провину не визнав.