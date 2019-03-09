 Українського посла викликали в МЗС Австрії через заборону в′їзду журналісту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2019

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Новини

Українського посла викликали в МЗС Австрії через заборону в'їзду журналісту

Відень вимагає від Києва скасувати заборону в'їзду до України журналісту Крістіану Вершютцу. Вершютц очолює київське бюро австрійського телеканалу ORF.

МЗС Австрії, Відень

Будівля МЗС Австрії, Відень

Українського посла у Відні Олександра Щербу викликали до міністерства закордонних справ Австрії в понеділок, 11 березня. Темою розмови була заборона в'їзду в Україну на рік австрійському журналісту Крістіану Вершютцу (Christian Wehrschutz), який очолює київське бюро австрійського телеканалу ORF.

Генеральний секретар міністерства Йоганнес Петерлік (Johannes Peterlik) наполегливо закликав Київ скасувати заборону в'їзду й поновити акредитацію Вершютца в зоні конфлікту на Донбасі, підконтрольній українській стороні, а також надати обґрунтування рішення про заборону в'їзду.

"Ми глибоко обурені діями української влади щодо незалежного журналіста. Це неприйнятний односторонній акт цензури, несумісний із цінностями та принципами Угоди про асоціацію України з ЄС", - процитовано Петерліка в повідомленні на сайті МЗС Австрії. Генсек відомства нагадав, що в ОБСЄ теж закликали Київ зняти заборону.

"Нашою метою мусить бути те, щоб Крістіан Вершютц і надалі міг працювати з України як кореспондент ORF без неприйнятних обмежень", - зазначив Петерлік.

Журналіст Крістіан Вершютц

Крістіан Вершютц очолює київське бюро австрійського телеканалу ORF

Чому Україна заборонила в'їзд журналісту

СБУ 9 березня підтвердила інформацію про заборону в’їзду для Вершютца. Підставою для рішення там назвали необхідність подбати про його безпеку.

Рішення української спецслужби минулого тижня різко засудив офіційний Відень. Міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль (Karin Kneissl) назвала заборону "актом цензури, що є неприйнятним у Європі", і вимагала негайно скасувати це рішення. Канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) підтримав позицію міністерки.

Посол України в Австрії Олександр Щерба 8 березня в коментарі австрійській радіостанції Ö1 заявив, що Вершютц демонстративно порушив закон, коли він та його команда робили репортаж із анексованого Росією Криму влітку 2018 року. У репортажі йшлося про в'їзд на півострів Керченським мостом із Росії. Київ розглядає це як порушення законів України.

Вершютц в'їжджав на тимчасово непідконтрольні території Донбасу з Росії, щоб уникнути проходження через українські контрольно-пропускні пункти. Про це повідомила перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Ольга Червакова.

Сам журналіст відкидає звинувачення і стверджує, що не порушував законів України. Улітку 2018 року він отримав дозвіл від української влади для поїздки в анексований Крим, а під час знімання мосту перебував на півострові, заявив він у ефірі радіостанції Ö1.

Крістіан Вершютц - один із найвідоміших австрійських журналістів, які висвітлюють події у Східній Європі та на пострадянському просторі.

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