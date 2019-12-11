 Українського полковника відсторонили через слова про ″реінтеграцію″ військових України і РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2019

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Новини

Українського полковника відсторонили через слова про "реінтеграцію" військових України і РФ

Під час круглого столу полковник Ноздрачов заявив, що українські та російські військові, а також бойовики з Донбасу реінтегруються дуже швидко. У Генштабі ЗСУ заявили, що він не мав повноважень на такі заяви.

Українські військові здатні швидко примиритися з російськими, вважає полковник Ноздрачов

Українські військові здатні швидко примиритися з російськими, вважає полковник Ноздрачов

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак доручив Військовій службі правопорядку провести службове розслідування щодо політичних висловлювань полковника Олексія Ноздрачова. Він також усунутий від виконання службових обов'язків на час службового розслідування, повідомила у п'ятницю, 13 грудня, Військова служба правопорядку у ЗСУ.

12 грудня під час круглого столу на тему "Національна стійкість: нові підходи у вирішенні старих проблем" в Києві Ноздрачов, відповідаючи на запитання про створення майданчика з примирення ветеранів і бойовиків, на яких може бути поширена амністія, заявив, що "українські військові та військові російські, які проти нас воювали і продовжують воювати, і навіть ті військові, які є у формуваннях Донецької і Луганської областей, реінтегруються дуже швидко".

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Під амністію в рамках мінських угод не потраплятимуть військові злочини та злочини проти людяності. Виняток становитимуть і винні у збитті літака МH17, повідомив заступник голови МЗС України Василь Боднар. (18.10.2019)

РНБО розробила кілька сценаріїв реінтеграції окремих районів Донбасу, один з яких на засіданні ради було затверджено як основний, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. (07.12.2019)

"Крім національної ідеї, існують військові традиції. Зрозуміти один одного військовому-росіянину і військовому-українцю, навіть якщо вони були ворогами, простіше. Але не забувайте, що існують праворадикальні рухи, які держава не контролює. Праворадикалізм зараз випущений безконтрольно, і немає державної політики щодо реінтеграції цих ветеранів, а іноді і не завжди ветеранів і не завжди людей, що піклуються про безпеку держави, в державну політику", - заявив Ноздрачов.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що висловлювання полковника "оціночні та суб'єктивні" й не збігаються з позицією ЗСУ. "Начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України полковник Олексій Ноздрачов не мав повноважень оприлюднювати будь-які заяви, що виходять за межі його службових обов'язків і компетенції очолюваного ним підрозділу", - наголосили в Генштабі.

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