Українського полковника відсторонили через слова про "реінтеграцію" військових України і РФ

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак доручив Військовій службі правопорядку провести службове розслідування щодо політичних висловлювань полковника Олексія Ноздрачова. Він також усунутий від виконання службових обов'язків на час службового розслідування, повідомила у п'ятницю, 13 грудня, Військова служба правопорядку у ЗСУ.

12 грудня під час круглого столу на тему "Національна стійкість: нові підходи у вирішенні старих проблем" в Києві Ноздрачов, відповідаючи на запитання про створення майданчика з примирення ветеранів і бойовиків, на яких може бути поширена амністія, заявив, що "українські військові та військові російські, які проти нас воювали і продовжують воювати, і навіть ті військові, які є у формуваннях Донецької і Луганської областей, реінтегруються дуже швидко".

"Крім національної ідеї, існують військові традиції. Зрозуміти один одного військовому-росіянину і військовому-українцю, навіть якщо вони були ворогами, простіше. Але не забувайте, що існують праворадикальні рухи, які держава не контролює. Праворадикалізм зараз випущений безконтрольно, і немає державної політики щодо реінтеграції цих ветеранів, а іноді і не завжди ветеранів і не завжди людей, що піклуються про безпеку держави, в державну політику", - заявив Ноздрачов.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що висловлювання полковника "оціночні та суб'єктивні" й не збігаються з позицією ЗСУ. "Начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України полковник Олексій Ноздрачов не мав повноважень оприлюднювати будь-які заяви, що виходять за межі його службових обов'язків і компетенції очолюваного ним підрозділу", - наголосили в Генштабі.