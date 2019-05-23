Українського бізнесмена Пінчука викликали на допит до генпрокуратури

У середу, 14 липня, на сайті Генеральної прокуратури України (ГПУ) було оприлюднено повістку, згідно з якою бізнесмена Вітора Пінчука викликають на допит як свідка. У повістці зазначено, що він має прибути 27 серпня об 11 годині ранку до управління спеціальних розслідувань генпрокуратури "для проведення процесуальних дій за його участю як свідка в кримінальному провадженні від 19 серпня 2016 року".

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на свої джерела повідомило, що допит у ГПУ пов'язаний із розслідуванням справи про так звану чорну бухгалтерію колишньої Партії регіонів.

Нагадаємо, наприкінці травня 2016 року було колишній перший заступник голови Служби безпеки України (СБУ) Віктор Трепак, заявив, що передав до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) документи, які є доказом незаконних виплат Партією регіонів готівки деяким колишнім і нинішнім високопосадовцям. За словами Трепака, так звана "чорна бухгалтерія" Партії регіонів містить виплати на загальну суму близько двох мільядрів доларів США.

У грудні 2016 року у НАБУ заявили, що досудове розслідування зібрало достатньо доказів, які підтвердили оригінальність так званої "амбарної книги" Партії регіонів, яку агентству передав Трепак.

Частина документів так званої "амбарної книги" була оприлюднена народним депутатом Сергієм Лещенком у травні 2016 року. Ця інформація стосувалася нелегальних витрат Партії регіонів у 2012 році та, за словами Лещенка, потрапила до нього з від "анонімного джерела". Народний депутат стверджував, що оприлюднені ним дані є лише частиною загальної обсягу документів, а в роспоряджені НАБУ є набагато більше інформації.

Серед прізвищ, що згадувались у документах, було й ім'я американського політтехнолога Пола Манафорта, який через оприлюднення цієї інформації пішов з посади керівника виборчого штабу тоді ще кандидата в президенти США Дональда Трампа. 13 березня цього року суд у Вашингтоні Манафорта винним у змові проти держави та засудив до 43 місяців ув'язнення. Манафорта також було визнано винним у відмиванні грошей, прихованому лобізмі та спробі тиску на свідків.