Українських туристів закрили на карантин в Єгипті

Українських туристів, які відпочивали у Єгипті у таких курортних містах, як Шарм-ель-Шейх і Хургада, помістили на карантин через підозру інфікування новим коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомила пресслужба міністерства інфраструктури України на своїй сторінці в соцмережі Facebook у ніч на неділю, 15 березня.

"Українські туристи в Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх і Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5* і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* перебувають на карантині", - йдеться в повідомленні. У мінінфраструктури зазначили, що після закінчення карантину в разі невиявлення випадків зараження коронавірусом, що викликає хворобу COVID-19, після проведення лабораторних тестів туристи зможуть повернутися в Україну. "Ми просимо відпочивальників зберігати спокій. Будь ласка, залишайтеся на зв'язку з турагентами для отримання від них актуальної інформації щодо зворотних рейсів, і з представниками МЗС", - наголосили в пресслужбі відомства.

Дивитись відео 04:01 Поділитись Коронавірус та економіка: які наслідки для українців (13.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ZLwI Коронавірус та економіка: які наслідки для українців (13.03.2020)

Як повідомлялося, Україна з 16 березня на два тижні закриє в'їзд до країни для громадян іноземних держав. З 17 березня упродовж наступних двох тижнів будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного пасажирського сполучення.

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Заходи з закриття кордонів були вжиті в Україні у зв'язку з поширенням у світі захворювання COVID-19, яке викликає коронавірус SARS-CoV-2. В Україні станом на 14 березня було зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний.

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Туризм: коронавірус і його наслідки Азіати очкують величезні збитки Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП. Автор: Андреас Кірхгофф

