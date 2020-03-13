 Українських туристів закрили на карантин в Єгипті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Українських туристів закрили на карантин в Єгипті

Якщо результати тестів на коронавірус після карантину будуть негативними, то українські туристи зможуть повернутися додому з Єгипту, повідомляє українське міністерство інфраструктури.

Якщо аналізи після карантину не підтвердять інфікування коронавірусом, то українці з Єгипту зможуть повернутися додому.

Якщо аналізи після карантину не підтвердять інфікування коронавірусом, то українські туристи з Єгипту зможуть повернутися додому.

Українських туристів, які відпочивали у Єгипті у таких курортних містах, як Шарм-ель-Шейх і Хургада, помістили на карантин через підозру інфікування новим коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомила пресслужба міністерства інфраструктури України на своїй сторінці в соцмережі Facebook у ніч на неділю, 15 березня.

"Українські туристи в Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх і Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5* і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* перебувають на карантині", - йдеться в повідомленні. У мінінфраструктури зазначили, що після закінчення карантину в разі невиявлення випадків зараження коронавірусом, що викликає хворобу COVID-19, після проведення лабораторних тестів туристи зможуть повернутися в Україну. "Ми просимо відпочивальників зберігати спокій. Будь ласка, залишайтеся на зв'язку з турагентами для отримання від них актуальної інформації щодо зворотних рейсів, і з представниками МЗС", - наголосили в пресслужбі відомства.

Дивитись відео 04:01

Коронавірус та економіка: які наслідки для українців (13.03.2020)

Як повідомлялося, Україна з 16 березня на два тижні закриє в'їзд до країни для громадян іноземних держав. З 17 березня упродовж наступних двох тижнів будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного пасажирського сполучення.

Читайте також: Зеленський дав українцям три доби для повернення з-за кордону

Заходи з закриття кордонів були вжиті в Україні у зв'язку з поширенням у світі захворювання COVID-19, яке викликає коронавірус SARS-CoV-2. В Україні станом на 14 березня було зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний.

  • Порожня Венеція

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Криза в Італії

    З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.

  • Контроль на італійсько-австрійському кордоні

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Італія ізольована

    Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.

  • Круїзний лайнер Costa Smeralda

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Середземноморські круїзи призупинені

    Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.

  • Круїзний лайнер Costa Fortuna

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Круїзи як фактор ризику

    Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.

  • Купол Рейхстагу зазвичай відкритий для туристів

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів

    Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.

  • Південний Тіроль

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно

    Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.

  • Перевірка на кордоні Німеччини з Чехією

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі

    Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.

  • Храм Сенсо-дзі у Токіо

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Азіати очкують величезні збитки

    Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.

    Автор: Андреас Кірхгофф


Дивитись відео 02:42

Все, що треба знати про коронавірус: відповіді німецького вірусолога (02.03.2020)

DW.COM

Туризм: коронавірус і його наслідки

Коронавірус змінив перебіг буденного життя багатьох людей у світі. Особливо це торкнулось тих, хто мав плани на подорожі та працює у туристичній галузі. (12.03.2020)  

Також за темою

Flugzeug hebt ab

Туризм і коронавірус: на що потрібно зважати під час подорожей 13.03.2020

Стрімке поширення коронавірусу зумовлює обмеження подорожнім по всьому світу. Українцям рекомендують утриматись від поїздок за кордон. США запровадили заборону на в'їзд із Європи. Індія оголосила нечинними свої візи.

Iran Teheran Coronavirus

Як у світі борються з коронавірусом (фотогалерея) 12.03.2020

Що відбувається в країнах, охоплених пандемією SARS-CoV-2, як влада і жителі намагаються боротися з поширенням коронавірусу - у фотогалереї DW.

Реклама

Докладно

Олександр Онищенко

Прокуратура ФРН просить видати Онищенка на запит України

Генеральна прокуратура міста Ольденбург звернулася до суду з клопотанням видати на запит України Олександра Онищенка  

Через коронавірус Єврокомісія не враховуватиме додаткові витрати на медицину, коли слідкуватиме за бюджетним дефіцитом

Коронавірус: як Єврокомісія підтримуватиме економіку

У Єврокомісії очікують, що економіка ЄС цього року впаде через коронавірус, який викликає COVID-19.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  