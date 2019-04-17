 Українських моряків у РФ триматимуть й надалі під вартою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2019

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Новини

Українських моряків у РФ триматимуть й надалі під вартою

Суд у Москві продовжив українським морякам строк тримання під вартою до 24 липня. Їх звинувачують у нелегальному перетині кордону РФ. Україна і правозахисники наполягають на статусі моряків як військовополонених.

Українські моряки у суді в Москві (архівне фото)

Українські моряки у суді в Москві (архівне фото)

Лефортівський районний суд Москви подовжив арешт 24-ом українським морякам на три місяці до 24 липня за підсумком засідання у середу, 17 квітня. У суді усі українські моряки відмовилися давати свідчення.

Як повідомлялось, 15 квітня російська прокуратура попросила суд продовжити до 26 липня термін утримання під вартою 24-українським морякам, захоплених у полон поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року.

У середу Лефортовський суд розглядав клопотання слідства про продовження термінів арешту 24 українським морякам на три місяці - по чотири матеріали в одному засіданні. Процеси за клопотанням прокурорів відбувались в закритому режимі "для збереження охоронюваної законом таємниці попереднього розслідування". Термін попереднього розслідування наразі продовжено до 25 серпня. Як заявив "Інтерфаксу" координатор команди захисту моряків, адвокат Микола Полозов, до кінця літа слідчі дії у справі можуть завершитися.

У Києві наполягають, що заарештовані моряки -  військовополонені та вимагають їхнього звільнення. Крім того, Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права щодо тимчасових  заходів щодо Росії для звільнення українських моряків і суден.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники з застосуванням зброї захопили в районі Керченської протоки український рейдовий буксир "Яни Капу" та малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя. При цьому були затримані та заарештовані 24 українських моряків. Їх перевезли з Криму до московського слідчого ізолятора "Лефортово", крім того, трьох поранених під час обстрілу росіянами українських моряків було переведено до лікарні СІЗО "Матроська тиша". ФСБ Росії порушила кримінальну справу та пред'явила усім українським морякам обвинувачення в "незаконному перетині кордону, вчиненому групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або із застосуванням насильства чи із погрозою його застосування".

Усі моряки заявили слідству, що є військовополоненими. ЄС та  США запровадили санкції щодо РФ за напад у Керченській протоці.

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