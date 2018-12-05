 Українських дипломатів пустили до поранених моряків - Клімкін | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2018

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Новини

Українських дипломатів пустили до поранених моряків - Клімкін

З трьома пораненими українськими моряками проводять зустріч українські консули, повідомив глава МЗС України Павло Клімкін. Поранені моряки перебувають у слідчому ізоляторі "Матроська тиша" у Москві.

Один із затриманих українських моряків у Сімферополі

Один із затриманих українських моряків у Сімферополі

Українські консули проводять зустріч з трьома пораненими українськими моряками, яких захопили в полон у Чорному морі неподалік Керченської протоки 25 листопада. Про це в четвер, 6 грудня, повідомив журналістам у Мілані глава українського МЗС Павло Клімкін. Дипломати отримали доступ до моряків, які наразі перебувають у медичному блоці слідчого ізолятора "Матроська тиша" у Москві.

"Ми вибили з них графік консульського відвідування. Зараз наші консули зустрічаються з трьома пораненими хлопцями, а потім щодня зустрічатимуться так, щоб до суботи подивитися, в якому вони стані", - цитує Клімкіна агенція "Інтерфакс".

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Двоє затриманих Росією українських моряків мають легкі травми, у третього поранені обидві ноги, повідомила російська обмудсменка після їхнього відвідування. Вони забезпечені теплими речами та ліками. (04.12.2018)

Як повідомлялося, 27-28 листопада суд у анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада в районі Керченської протоки. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені.

З трьох поранених моряків, які перебувають у СІЗО "Матроська тиша", двоє, за словами уповноваженої з прав людини у Москві Тетяни Потяєвої, мають легкі ураження рук, в одного з них пошкоджене сухожилля, у третього полоненого моряка поранені обидві ноги. Інші моряки перебувають у СІЗО "Лефортово".

НАТО, США й низка країн Європи різко засудили інцидент із захопленням трьох кораблів ВМС України і моряків. Після цих подій в низці регіонів України до 26 грудня запровадили воєнний стан.

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Українські моряки в ув'язненні РФ: без допуску адвоката та волонтерів (06.12.2018)

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