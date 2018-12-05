Українських дипломатів пустили до поранених моряків - Клімкін

Українські консули проводять зустріч з трьома пораненими українськими моряками, яких захопили в полон у Чорному морі неподалік Керченської протоки 25 листопада. Про це в четвер, 6 грудня, повідомив журналістам у Мілані глава українського МЗС Павло Клімкін. Дипломати отримали доступ до моряків, які наразі перебувають у медичному блоці слідчого ізолятора "Матроська тиша" у Москві.

"Ми вибили з них графік консульського відвідування. Зараз наші консули зустрічаються з трьома пораненими хлопцями, а потім щодня зустрічатимуться так, щоб до суботи подивитися, в якому вони стані", - цитує Клімкіна агенція "Інтерфакс".

Як повідомлялося, 27-28 листопада суд у анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада в районі Керченської протоки. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені.

З трьох поранених моряків, які перебувають у СІЗО "Матроська тиша", двоє, за словами уповноваженої з прав людини у Москві Тетяни Потяєвої, мають легкі ураження рук, в одного з них пошкоджене сухожилля, у третього полоненого моряка поранені обидві ноги. Інші моряки перебувають у СІЗО "Лефортово".

НАТО, США й низка країн Європи різко засудили інцидент із захопленням трьох кораблів ВМС України і моряків. Після цих подій в низці регіонів України до 26 грудня запровадили воєнний стан.