Українським поліцейським обіцяють на третину підвищити зарплати

Міністерство внутрішніх справ України обіцяє з початку 2019 року запровадити механізми соціального забезпечення, серед яких - підвищення заробітної плати, компенсація за оренду житла і система фінансового лізингу на придбання власного житла. З такою заявою виступив очільник МВС Арсен Аваков під час поїздки на Буковину в суботу, 3 листопада, повідомляється на сайті відомства.

"Рішенням Кабінету міністрів України ми підвищили заробітну плату для поліцейського та рятувальника на 30 відсотків", - заявив Аваков. За його словами, з 1 січня мінімальна зарплатня працівника Держслужби з надзвичайних ситуацій становитиме 9 тисяч гривень, а поліцейського - 9,2 тисячі.

Міністр також заявив, що також з 1 січня запроваджуються в дію механізм компенсації за найм житла. При наявності в працівника сім'ї та дітей, за словами Авакова, компенсація буде збільшуватися. У районному центрі компенсація за оренду житла складе від 1,9 до 2,9 тисячі гривень, а в обласному центрі - від 2,9 до 4,3 тисячі.

Говорячи про механізм фінансового лізингу, міністр пояснив, що з другого року служби патрульний поліцейський має право укласти договір іпотеки на двадцять років. У рамках цього договору всі відсотки по ньому має платити держава. "У проміжку з двох до п'яти років, якщо ви працюєте добре, держава списує з вас 10 відсотків загальної суми, 5-10 років - 20 відсотків, потім 30 відсотків і всього до 40 відсотків суми списуються державою", - повідомив Аваков. Крі того, при народженні дитини держава має одразу списати п'ять відсотків від суми, а за другу дитину - ще п'ять відсотків.

Механізм державного лізингу має працювати і для тих, хто вже давно перебуває на службі.