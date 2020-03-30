Український інфекціоніст: Не вірте рекламі, коли пропонують ліки проти нового коронавірусу

Коронавірус SARS-CoV-2 продовжує ширитись планетою. Досі не існує ані вакцини проти цієї інфекції, ані препаратів для лікування хвороби COVID-19, що її викликає новий коронавірус. Щодо пацієнтів з тяжким перебігом хвороби застосовується симптоматична терапія, тобто лікують тільки симптоми, а не причину захворювання. Чимало країн нині розробляє власні клінічні протоколи лікування. Над такою інструкцією працюють і в Україні. Вона має з'явитися уже найближчим часом. Відомо, що в Україні тимчасово дозволили використовувати незареєстровані препарати, які рекомендують у низці інших країн світу. Про особливості домашнього та стаціонарного лікування DW запитала у Сергія Крамарьова, професора, завідувача кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Deutsche Welle: Пане Крамарьов, чи існують якісь засоби для профілактики COVID-19?

Сергій Крамарьов: Якщо говорити про якісь ліки, то такого не існує. Збалансовано харчуватися, більше спати і все…Поки що в Україні немає дуже жорстких обмежень, можна виходити на свіже повітря. Але без контактів, не ближче ніж на півтора-два метри до інших людей.

В українському міністерстві охорони здоров'я заговорили про специфічні препарати, які використовуватимуть для лікування коронавірусної інфекції. У яких випадках їх можна застосовувати?

Сергій Крамарьов

Якщо говорити про амбулаторне (домашнє) лікування, то жодних спеціальних противірусних ліків не потрібно. Справа у тому, що легкі форми хвороби не потребують препаратів, які зараз застосовуються у світі при лікуванні коронавірусної інфекції. Дійсно, є певні препарати - наприклад, протималярійні, антиретровірусні - але вони застосовуються лише при середньо-тяжких та тяжких формах хвороби, які лікуються в умовах стаціонару. Людям турбуватися і бігати за цими препаратами не потрібно. Тому що якщо ви перебуваєте вдома - це лікується як звичайна респіраторна інфекція. Це зниження температури жарознижувальними препаратами, застосування місцевих протизапальних засобів при болю в горлі. Якщо трапиться щось тяжке - то це лікується лише в лікарні.

Як саме лікують зараз хворих на COVID-19 в українських медичних закладах?

У нас наразі лише створюється національний лікувальний протокол, до якого будуть занесені препарати, про які я згадував. Це препарати, які на сьогодні застосовуються в більшості країн світу. Але вони не потрібні пацієнтам вдома. За моєю інформацією, національний протокол має з'явитися в найближчі дні. Поки створюються локальні. Наприклад, нещодавно у Вінниці інфекціоністи розробили власний протокол щодо цієї інфекції, який відповідає світовим.

Читайте також: Боротьба з коронавірусом: надії покладають на два медикаменти

Зараз в Україні можна спостерігати багато реклами різноманітних противірусних, гомеопатичних засобів, препаратів без доказової ефективності, які нібито допоможуть при новому коронавірусі SARS-CoV-2. Що ви можете сказати з цього приводу?

Засоби, які рекламуються, до цієї інфекції не мають жодного відношення. Для легких форм жодного специфічного лікування не потрібно. А для тяжких - лікування можливе лише в умовах стаціонару.

В Україні, на відміну від багатьох країн Європи, дуже легко придбати препарати у аптеках. Здебільшого вони продаються без рецептів. Які існують загрози від самостійного застосування специфічних препаратів, які використовують для симптоматичного лікування в медзакладах?

Самолікуванням займатися не потрібно. Згадані засоби мають низку побічних ефектів, і не такі прості, як може здатися. Наприклад, вони можуть дуже негативно впливати на серце або нирки. Тому якщо людина сама безконтрольно почне їх застосовувати, може статися ще гірше. Усе потрібно робити під контролем лікаря і аналізів.

Читайте також: "Перші випробування вакцини від коронавірусу почнуться незабаром"

У нинішній ситуації, коли події навколо пандемії коронавірусу розвиваються дуже стрімко, не всім досі зрозуміло, якою має бути правильна поведінка. Як знайти золоту середину між закликами офіційних структур "не займатися самолікуванням" та "захворів - сиди вдома"?

Якщо коронавірусна інфекція не тяжка, проходить як легка застуда - нежить, невисока температура, біль у горлі - не треба панікувати. Особливо, якщо людина не відноситься до груп ризику, а є відносно молодого віку, без хронічних захворювань. У такому разі потрібно лікуватися як при звичайній застуді, застосовуючи симптоматичну терапію. При підвищеній температурі - жарознижувальні препарати, і без фанатизму. Тому що висока температура є елементом захисту організму, при ній вірус гірше розмножується. Якщо людина, наприклад, нормально переносить температуру 38 градусів, то її не потрібно одразу знижувати. А от люди із груп ризику мають перебувати під наглядом лікаря.