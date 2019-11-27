Український уряд схвалив програму медгарантій у сфері охорони здоров'я

Український уряд у середу, 27 листопада, схвалив програму медичних гарантій і чотири державні стратегії у сфері охорони здоров'я. Програма запрацює з 1 квітня 2020 року та діятиме для всіх видів допомоги: первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків, повідомила пресслужба Кабміну. Держава фінансуватиме такі послуги через Національну службу здоров'я України.

Зазначається, що у такий спосіб нові правила фінансування почнуть працювати для спеціалізованої медичної допомоги, так званої вторинної ланки. Для цього медичні заклади вторинного рівня мають укласти договори з Національною службою здоров'я.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook роз'яснив, що держава фінансуватиме витрати на надання екстреної медичної допомоги, послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар, а також меддопомоги, яка надається у випадку тривалих, складних захворювань (онкологія, СНІД, ускладнення у післяопераційний період).

Також державні гроші будуть виділятися на паліативну медичну допомогу, обслуговування невиліковних хвороб та медичну реабілітацію. Окрім того, безкоштовним буде лікування дітей до 16 років та медична допомога у зв'язку з пологами.

Крім того, уряд ухвалив чотири державні стратегії в галузі громадського здоров'я: державну стратегію у сфері протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та вірусних гепатитів до 2030 року, Стратегію розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб до 2022 року, стратегію забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту до 2025 року та державну стратегію розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги.