Український уряд схвалив переведення трудових книжок в електронний формат

Український уряд у середу, 27 листопада, схвалив законопроєкт про переведення в цифровий формат трудових книжок. Очікується, що таке рішення дозволить скоротити бюрократичні процедури і оцифровувати процеси.

"Працівники не повинні будуть продовжувати радянську практику збору купи довідок для підтвердження трудового стажу в разі втрати паперової трудової книжки або розбіжностей у даних про роботу. Разом з тим пенсії та соціальні виплати поступово стануть призначатися автоматично, без зайвої бюрократії й необхідності приходити для цього в органи пенсійного фонду", - сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Тепер за переведення трудових книжок в електронний формат має проголосувати Верховна Рада. Очікується, що електронна версія трудової книжки зменшить навантаження на роботодавців і самозайнятих працівників - фізосіб-підприємців, а також спростить пошук роботи і оформлення на роботу. При цьому міністерка соціальної політики Юлія Соколовська у Facebook зазначила, що законопроєкт допускає при бажанні можливість продовжувати дублювати відомості про свою трудову діяльність на папері.

Своєю чергою міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов повідомив, що уся інформація, яку раніше записували в трудовій книжці, буде зберігатися в електронній формі в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, який веде пенсійний фонд. "Тепер трудова книжка при прийомі на роботу - не обов'язкова (за бажанням працівника); при звільненні - видається (якщо була при прийомі на роботу)", - повідомив Милованов у Facebook.

Також уряд прийняв постанову, якою передбачено, що громадяни зможуть попросити роботодавця передати в електронній формі інформацію про стаж до 2000 року, оскільки зараз пенсійний фонд зберігає такі дані лише після цього року. "Це дозволить у майбутньому зробити призначення пенсій та інших соціальних виплат повністю дистанційно, без необхідності відвідувати пенсійний фонд", - повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.